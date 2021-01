Dries Van Langenhove mogelijk vervolgd voor racisme, wapenbezit en holocaustontkenning

Ondanks de racistische, seksistische en nazistische grappen bij Van Langenhoves Schild en Vrienden, werd hij in 2019 Kamerlid voor Vlaams Belang. Beeld BELGA

Van Langenhove kwam in 2018 in opspraak na een onthullingen van het tv-programma Pano. In besloten chatgroepen van Schild & Vrienden werd gedweept met het nationaal-socialisme. Tevens werden seksistische en racistische grappen gemaakt. Zo werd een foto geplaatst van een man die met een automatisch wapen in zijn hand op de fiets een zwart kind achtervolgt. ‘Als je staat te barbecuën en je houtskool loopt weg’, stond erboven. Bij een foto van een zwart jongetje wordt de volgende tekst geplaatst: ‘Dit is Mumba, een n*gerjongen van 8 jaar. Hij doet er elke dag drie uur over om naar school te komen. Met uw steun van 5 euro kopen wij een zweep en zorgen we ervoor dat die luie tyfusn*ger binnen een kwartier op school is.’ Van Langenhove zelf schreef in een een chatgroep: ‘De dag van geweld komt nog wel hoor, ik weet welke kant voorbereid zal zijn en welke niet.’ Daarnaast poseerden Van Langenhove en andere groepsleden met wapens.

Toen Van Langenhoven in 2018 deelnam aan de zomeruniversiteit van Forum voor Democratie klaagde hij over de media, die hem ten onrechte zouden afschilderen als racistisch en xenofoob. Tegen Pano zei hij de gewraakte racistische grappen niet te herkennen. Volgens Van Langehove kan iedereen een plaatje maken en zeggen dat het van Schild & Vrienden komt. Niettemin waarschuwde hij zijn aanhangers ‘NOOIT een screenshot te delen’.

Ondanks alle ophef kwam de reportage van Pano zijn carrière ten goede. In 2019 werd hij Kamerlid voor Vlaams Belang, hoewel hij geen lid van de partij is en onafhankelijk wilde blijven. Toen donderdag bekend werd dat justitie hem wil vervolgen, koos hij wederom voor de aanval. Hij zei dat hij zelf al gevraagd had zijn parlementaire onschendbaarheid op te heffen, zodat hij zich zou kunnen verdedigen. ‘Ik heb namelijk niets te verbergen en bovendien staat er niets strafbaars in het dossier. Ik kijk er naar uit dat ik eindelijk de kans zal krijgen om mijn naam en die van velen rond mij te zuiveren in de rechtbank’, aldus Van Langenhove.

De commissie Vervolging van het Belgisch parlement gaat zich nu eerst over de zaak buigen. Mogelijk komt zij eind februari met een aanbeveling aan het parlement, dat vervolgens moet besluiten of het de onschendbaarheid van Van Langenhove wil opheffen.