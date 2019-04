Dries van Agt (88) neemt het nog een keer op voor de Palestijnen: ‘We hebben geen donder gedaan! Niks!’

Oud-premier Dries van Agt voorafgaand aan de presentatie van zijn nieuwe boekje Palestina in doodsnood. Beeld ANP

‘Hé, Jan!’, roept de 88-jarige Dries van Agt uit als Jan Pronk, zijn oude tegenstrever uit het kabinet-Den Uyl (1973-1977), het zaaltje binnenloopt waar hij zijn jongste vlugschrift over de Palestijnse zaak en ‘flagrante’ Israëlische mensenrechtenschendingen presenteert.

Een innige omhelzing volgt, met de nodige schouderklopjes. Even later loopt nog een oudgediende uit dat roemruchte kabinet binnen: Laurens Jan Brinkhorst (D66). ‘Hé, da’s ook een hele goeie!’, roept van Agt verheugd.

Het zijn lichtpunten in een emotioneel en strijdlustig betoog over Palestijns leed en Israëlische wandaden. ‘Vol ergernis’, is de oud-premier, ‘vol vertwijfeling, vol wanhoop’. En vol woede. Hij presenteert zijn 64 pagina’s tellende Palestina in doodsnood – ‘een boekje, een brochure’ - in een halfleeg Haags zaaltje zonder flitsende camera’s. Een handvol gepensioneerde zwaargewichten uit de vaderlandse politiek zit gebroederlijk naast een handvol jonge linkse activisten – tastbaarder dan dit kan de teloorgang van de strijd voor ‘de Palestijnse zaak’ niet worden.

Jaap Hamburger, voorzitter van Een Ander Joods Geluid, houdt de moed er in als hij de auteur inleidt. ‘Onverdroten opkomen voor een zaak die velen als verloren beschouwen, beseft Nederland wel hoe bijzonder het is dat een oud-premier zich hiervoor inzet?’

Niet echt. Van Agt begrijpt de verminderde aandacht voor de Palestijnen ook wel. Zo veel andere brandhaarden. ‘En de mens is veelal een ongeduldig wezen.’ Maar dat besef wakkert het heilige vuur bij hem slechts aan. ‘Hamas wordt door sommigen [inclusief de EU, red.] aangemerkt als terroristische organisatie. Nou, het is allereerst een verzetsbeweging! En mogen verzetsbewegingen geen geweld toepassen tegen de onderdrukker? Natuurlijk mogen ze dat.’

Van Agt noemt het ‘verdomd vervelend’ dat ze ‘een heleboel raketten afschieten’ zonder precies te weten waar die terecht zullen komen. ‘Daar zit het misdadige in.’ Maar: ‘Je mag van mij Hamas een terroristische organisatie noemen op één voorwaarde: dat je niet nalaat (te erkennen) dat Israël zich met een aantal wandaden heeft schuldig gemaakt aan staatsterrorisme.’

Nederland verzaakt

Het is een toespraak vol uitroeptekens. Zoals over het Nederlandse verzaken bij het betonen van solidariteit met de Palestijnen. ‘Ik schaam me rot voor hoezeer wij hebben gefaald te zijn als wat wij zeggen te zijn, namelijk het land van recht en vrede. Hallo? We hebben geen donder gedaan! Niks!’ Ook de Tweede Kamer krijgt een schrobbering. Zelfs de pro-Palestijnse BDS-beweging – die staat voor boycot, disinvesteringen en sancties – werd door de Kamer afgewezen, zegt Van Agt. Bijna briesend: ‘Zijn we nou helemaal van de ratten gebeten hier?’

De staatsman reageert geprikkeld op de vraag of er iets nieuws staat in zijn boekje. ‘Het is een oproep aan de laatste weifelaars en andere trage geesten. Potverdomme, de tijd is nu gekomen. De dood nadert! Het gaat helemaal verloren.’