Driejarig meisje gevonden in modder van Moria, na vermoedelijke verkrachting

Volgens veel hulporganisaties is het nieuwe Moria nog erger dan het vorige kamp. Beeld REUTERS

Het meisje is maandag bewusteloos en bloedend aangetroffen in een doucheruimte in het nieuw gebouwde tentenkamp bij Mavrouvouni, naast het andere vluchtelingenkamp op het eiland, Kara Tepe. Volgens artsen in het nieuwe kamp, dat ook wel wordt aangeduid als Moria 2.0, is het meisje slachtoffer van seksueel geweld. Dit wordt nu verder onderzocht door artsen in het nabijgelegen ziekenhuizen in de hoofdstad Mytilini.

‘Deze gruwelijke misdaad is opnieuw het bewijs dat dit geen veilige plek is voor vluchtelingen die bescherming zoeken in Europa’, zegt Lisa Papadimitrou van Artsen zonder Grenzen vanuit Athene. ‘Het is ongelooflijk dat we kleine kinderen blootstellen aan deze gevaren. Mensen die al zoveel ellende hebben meegemaakt, ternauwernood een brand hebben overleefd en daarna weken op straat hebben moeten bivakkeren om dan in dit kamp te eindigen waar ze opnieuw in vreselijke en onveilige omstandigheden moeten leven.’

Erger dan het vorige kamp

Hulporganisaties waarschuwen al langer voor de onmenselijke omstandigheden in het kamp. Afgelopen weekend stonden migranten tot hun enkels in het water nadat zware regens het kamp veranderden in een modderpoel. Op foto’s die de mensenrechtenorganisatie Aegean Boat Report zondag via sociale media deelde, zijn doorweekte vluchtelingen met in de modder drijvende bezittingen te zien. De organisatie noemt het ‘ongelooflijk dat dit op Europese bodem kan gebeuren in 2020. Meer dan 7.000 mensen leven in dit kamp, waarvan velen kinderen zijn, in onmenselijke omstandigheden.’

Moria 2.0 is volgens veel hulporganisaties nog erger dan het vorige kamp. Het kamp is inderhaast opgebouwd pal aan de kust, waar gure zeewind en winterkou vrij spel hebben tussen de tenten. Onder veel tenten ontbreekt fundering, waardoor de migranten bij elke regenbui in de modder zitter. Er is geen elektriciteit en er zijn onvoldoende douches en sanitair, waardoor veel migranten hun heil moeten zoeken in zee. Op sociale media circuleren verhalen van migranten die zeggen zich al een maand niet te hebben gewassen.

Nog niemand in Nederland opgenomen

Vluchtelingenorganisatie UNHCR die de Griekse autoriteiten adviseert en assisteert met het verbeteren van het kamp, erkent dat er nog ‘veel werk in uitvoering is’. ‘Op dit moment wordt gewerkt aan afwatering en de aansluiting van elektriciteit en water op het net. Tot die tijd kunnen we geen winterklare containers plaatsen om de tenten te vervangen’, zegt UNHCR-coordinator Astrid Castelein vanuit Lesbos. Vluchtelingen hebben extra plastic en tentisolatie gekregen voor het weekeind om zich te kunnen beschermen tegen de regen en kou en er zijn verwarmingen uitgedeeld. ‘Ondanks deze preventieve maatregelen hebben mensen toch last gehad van overstromingen. De omstandigheden zijn verre van ideaal’, aldus Castelein

Na de brand van Moria in september, waar op dat moment ruim 13 duizend migranten leefden, hebben Griekse autoriteiten enkele duizenden erkende asielzoekers naar het vaste land gebracht om ze beter te kunnen huisvesten. Ook heeft een tiental lidstaten gehoor gegeven aan de noodkreet om vooral minderjarige asielzoekers op te nemen van het overvolle eiland, hoewel nog steeds honderden migranten wachten om daadwerkelijk te worden overgevlogen.

In Nederland komen deze week naar verwachting de eerste 50 van de 100 kwetsbare vluchtelingen van de eilanden aan. Ook zijn de eerste twee van drie groepen van 16 alleenreizende minderjarige asielzoekers vorige week aangekomen in opvangcentra in Athene, die op kosten van Nederland zijn gerealiseerd. Nederland wilde hiermee voorkomen dat de minderjarige asielzoekers zich permanent in Nederland zouden vestigen.

Animo lager dan ooit

Staatssecretaris van Justitie Ankie Broekers-Knol (VVD), kreeg veel kritiek op haar harde opstelling ten aanzien van het opnemen van minderjarige vluchtelingen vanaf de Griekse eilanden. Tal van Nederlandse gemeenten drongen aan op een ruimhartiger bijdrage van Nederland en wilden meer solidariteit tonen met het overbelaste Griekenland. Na veel druk zegde Broekers-Knol toe alsnog honderd vluchtelingen te willen opnemen, maar alleen als dit in mindering werd gebracht van de vijfhonderd vaste plekken die Nederland jaarlijks aanbiedt aan UNHCR voor herhuisvestiging van vluchtelingen elders in de wereld.

De UNHCR blijft landen oproepen om juist meer vluchtelingen te hervestigen nu een record van bijna 80 miljoen mensen wereldwijd op de vlucht is. Het grootste deel van de vluchtelingen wordt in buurlanden en gastgemeenschappen opgevangen. Op dit moment wachten wereldwijd 1.4 miljoen vluchtelingen die door de UNHCR zijn geselecteerd voor hervestiging, op een land dat hen wil verwelkomen. In 2020 zijn slechts 50 duizend plekken aangeboden, het laagste aantal sinds 20 jaar. Door covid-19 is de animo lager dan ooit, zo signaleert de vluchtelingenorganisatie die eind vorige maand bekend maakte dat pas 15.425 vluchtelingen daadwerkelijk zijn verhuisd.