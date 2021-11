Driehonderd dagen in het ziekenhuis, dat was (en is) corona voor Krijn

Krijn en Ank lagen allebei langdurig in het ziekenhuis door corona. Beeld Kiki Groot

Hij herinnert zich het moment waarop het fout ging, weet zelfs nog precies wat er op het papier stond dat hij op kantoor in zijn handen had toen hij zich opeens niet goed voelde, maar de maanden erna zijn in duister gehuld. Krijn (72) werd op 3 februari per ambulance naar het ziekenhuis gebracht, ruim tien weken later werd hij wakker op de ic. Zijn herstel vroeg zoveel tijd dat hij pas afgelopen zondag naar huis mocht, na 300 dagen coronazorg.

Nu zit hij thuis, in de hoek van de woonkamer, aan een zuurstofapparaat, onder de slingers en achter de bossen bloemen en hij zegt: ‘Ik ben bijna een jaar van mijn leven kwijt’. Toen hij wegging van huis was de stemming in het land heel anders, herinnert hij zich: ‘De wereld is er niet leuker op geworden, ik hoor en lees over agressie, zelfs tegen de artsen die ons proberen te helpen.’

Liever praat hij niet meer over wat hem is overkomen, sterker, hij kan er soms wat angstig van worden, maar toch wil hij nog een keer terugblikken op tien uitputtende maanden. Met zijn vrouw Ank, die kort na hem werd opgenomen in het ziekenhuis en eerder dan hij, maar toch pas na 150 dagen huiswaarts keerde. Samen willen ze een boodschap afgeven, een waarschuwing aan iedereen die denkt dat het met een coronabesmetting wel losloopt.

Zoon Mark: ‘Dan hoor ik dat er mensen zijn die zichzelf met opzet laten besmetten omdat ze geen vaccin willen. Denk na, dat is Russische roulette.’

Of hij met die 300 dagen een record heeft gevestigd, weet hij niet, maar een uitzondering is hij wel. Covid-patiënten liggen gemiddeld 17 dagen op de ic en geen 90. De grafieken van de stichting Nice, die de ic-gegevens van de pandemie boekstaaft, maken duidelijk dat er vele tientallen ‘langliggers’ zijn (hoewel de teller van de stichting stopt bij zestig dagen).

Krijn en Ank, de zomer voordat ze ziek werden. Beeld Mark Rietveld

Fitte zeventigers

Fitte zeventigers waren ze, Krijn en Ank, ze runden samen een vertaalbureau, gingen een paar keer per week met hun labradors naar de training, ze hadden een caravan, waren actief in de kerk. Die levensstijl heeft hen gered, zegt hun zoon. Vier dagen na zijn vader kwam ook zijn moeder met covid in het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein terecht, op de ic, schuin tegenover zijn vader, en de artsen hebben er alles aan gedaan om zijn ouders erdoorheen te slepen, zegt hij. Zelfs de honden mochten langskomen op de ic, in een poging hun baasje enige reactie te ontlokken.

Hun verhaal van Krijn en Ank is een aaneenschakeling van naargeestige gebeurtenissen. Hij: drie maanden op de ic waarvan tien weken in slaap, weken op de verpleegafdeling, vier maanden revalidatiecentrum, 35 kilo afgevallen. Zij: twee keer op de ic, waarvan vier weken in slaap, ernstige complicaties, nierfalen, een klaplong. Al die tijd waren hun kinderen bang dat ze hun vader, op de dag dat hij wakker werd, moesten vertellen dat hun moeder was overleden. ‘Zij had via de telefoon tenminste nog afscheid van hem genomen toen hij aan de beademing ging, maar andersom niet. Dat idee was niet te bevatten.’

Hond Reggie wacht op zijn baas op de ic van het St. Antonius ziekenhuis Beeld Mark Rietveld

De foto’s die zijn gemaakt in hun ziekenhuistijd willen ze liever niet meer zien, zegt Ank, ze ziet een schim van de mensen die ze ooit waren. Het wordt nooit meer zoals vroeger, dat hebben ze geaccepteerd. Ze zijn gestopt met hun vertaalbureau, de blik is op de toekomst gericht.

Ank kwam deze zomer al thuis uit het revalidatiecentrum, haar longen zijn weliswaar beschadigd geraakt maar ze kan alweer een paar kilometer lopen. Bij Krijn heeft het coronavirus overal in zijn longen littekens veroorzaakt. In de hoek van de kamer staan de zuurstofflessen die nodig zijn om hem op de been te houden. ‘Een wandeling naar het toilet en ik ben al gesloopt.’ Nu werkt hij aan zijn conditie, door elke dag een stukje te lopen. Buiten haalt hij het einde van de straat. ‘Ik hoop eind van deze week het hoekje te pakken.’

Nachtmerries van de ic

’s Avonds als de tv uitgaat, mijmeren ze soms wat met zijn tweeën. Dit jaar waren ze 27 jaar getrouwd, nooit eerder waren ze zo lang van elkaar gescheiden. ‘Maar we willen elkaar ook niet te veel belasten met wat we hebben meegemaakt’, zegt Ank. Maandenlang werd ze achtervolgd door de nachtmerries die ze op de ic had gehad, steeds dezelfde, glasheldere dromen waarin ze gevangen zat in haar lichaam. Dankzij een psycholoog, die haar nog altijd begeleidt, kan ze daar nu mee omgaan. Krijn vertelt dat hij wordt geplaagd door onberedeneerbare paniekaanvallen, die hij alleen kan wegkrijgen door ademhalingsoefeningen te doen. Zijn vader heeft zwaarmoedige periodes gekend, vertelt zoon Mark. ‘Het is een afschuwelijk jaar geweest. Niet vreemd dat je de moed wel eens laat zakken als je continu aan het vechten bent om zuurstof binnen te krijgen. En als je beseft dat je je oude leven nooit meer terugkrijgt.’

Krijn blikt opzij, naar zijn vrouw, en zegt: ‘Het zijn de mensen om mij heen die me er doorheen hebben gesleept.’

Dan, lachend: ‘Toen ik bijkwam op de ic wist ik al mijn pincodes en mijn bankrekeningnummer nog. Gelukkig functioneert mijn hoofd nog prima.’ Als hij straks de traplift kan gebruiken, zegt zijn vrouw, dan gaat hij meteen boven op kantoor zitten. ‘Pas als de computer aanstaat, is hij weer thuis.’

Ooit wil hij terug naar de ic-afdeling waar hij zo lang heeft gelegen. Eén dag op de ic betekent een week revalideren, hebben de artsen hem gezegd. Dan heeft hij nog een jaar te gaan.

Hond Reggie op de ic Beeld Mark Rietveld