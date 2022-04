Driehonderd asielzoekers op straat in Ter Apel na opdoeken tenten, nog geen slaapplaats voor vannacht

Asielzoekers arriveren op 15 april bij het aanmeldcentrum Ter Apel. Op de achtergrond de tenten die het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) had geplaatst, maar dinsdag werden afgebroken omdat de vergunning ervoor afliep. Beeld ANP

De asielzoekers werden opgevangen in extra tenten bij het aanmeldcentrum, waarvoor de vergunning vandaag verliep. Het was al geruime tijd bekend dat dat zou gebeuren. Staatssecretaris Van der Burg toont begrip voor burgemeester Jaap Velema van de gemeente Westerwolde, die de vergunning niet wilde verlengen. ‘Hij zegt: ik heb onze taak meer dan volbracht, en extra gedaan. Nu is de rest van Nederland aan de beurt.’

Van der Burg vindt het ‘echt een nederlaag’ dat het niet is gelukt om genoeg opvangplekken te vinden, herhaalde hij dinsdag. Hij zal naar eigen zeggen de komende maand ‘met veel stress, veel bellen’ opvang moeten regelen om het probleem te verhelpen. Hij noemt het ‘zeer onwenselijk’ dat de asielzoekers momenteel letterlijk op de stoep staan in Ter Apel, in onzekerheid over hun verblijfplaats vannacht.

Meer nareizigers door einde coronapandemie

Volgens Van der Burg heeft Nederland nog een ‘tweede, derde misschien vierde Ter Apel’ nodig. Een verklaring voor de relatief hoge instroom van mensen is de groei van het aantal zogeheten nareizigers, aldus Van der Burg. De laatste twee jaar reisden er vanwege de coronapandemie weinig familieleden van statushouders naar Nederland. Daarnaast stromen er te weinig statushouders door naar een normale woning, waardoor zij plekken in de asielzoekerscentra bezet houden.

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) meldt dat er nog geen alternatieve opvangplek is gevonden voor de driehonderd vluchtelingen. ‘Iedereen is hard aan het zoeken naar opvang, maar er is nog niks definitief’, aldus de woordvoerder. Het is vooralsnog niet duidelijk waar de groep dinsdagavond verblijft. Op dit moment is het gebrek aan plekken ‘heel zichtbaar’, zo zegt de woordvoerder. ‘En wanneer er een onderkomen is gevonden voor deze driehonderd mensen, dienen zich morgen weer nieuwe mensen aan.’