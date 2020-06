Drie weken na ‘1 juno’: versoepeling lockdown heeft niet geleid tot tweede golf

Dat Nederlanders weer op terrasjes mogen zitten, weliswaar onder strenge voorwaarden, heeft niet geleid tot een tweede golf. Beeld Hollandse Hoogte / Nederlandse Freelancers

De cijfers over ziekenhuisopnamen en sterfgevallen tonen pas na enkele weken welk effect de versoepelingen hebben op de verspreiding van het virus. Het duurt enige tijd voordat iemand die besmet is zich laat testen. Deze week, drie weken na de versoepeling, kan er voor het eerst voorzichtig iets worden gezegd over de trends.

Het aantal gemelde besmettingen steeg na 1 juni vrijwel direct. Dit kwam niet door terrasbezoek en de middelbare scholen die weer opengingen, maar door het ruimere testbeleid. Vanaf 1 juni kon iedereen met klachten getest worden. De laatste week neemt het aantal gemelde besmettingen weer af.

Het aantal gemelde sterfgevallen ligt al ruim anderhalve week onder de tien per dag. Begin april meldde het RIVM geregeld ruim honderd overlijdens op één dag. Op 7 april waren het er zelfs 234.

Er worden per dag ongeveer vijf mensen opgenomen in het ziekenhuis, en gemiddeld twee op de intensive care. Dit blijkt uit cijfers van het RIVM en de stichting Nice. Deze aantallen blijven ruim onder de zogeheten ‘signaalwaardes’. Zodra het aantal ic-opnamen per dag boven de tien komt, of er gemiddeld meer dan veertig patiënten per dag worden opgenomen in het ziekenhuis, ziet de overheid dit als een teken dat de maatregelen mogelijk weer strenger moeten worden.