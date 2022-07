Drie weken geen treinen tussen Utrecht en Den Bosch, te weinig vervangende bussen door chauffeurstekort

Op een doordeweekse dag reizen gemiddeld zestigduizend mensen met de trein tussen Utrecht en Den Bosch Beeld ANP

De werkzaamheden duren tot en met vrijdag 5 augustus. De NS zet snelbussen in om het traject de komende weken toch in leven te houden, maar de organisatie waarschuwt dat het aantal bussen ontoereikend zal zijn om alle passagiers te vervoeren. Op een doordeweekse dag reizen gemiddeld zestigduizend mensen met de trein tussen Utrecht en Den Bosch, al ligt dat aantal in de zomer lager.

Met name in de spits adviseert de NS aan reizigers om te reizen via Nijmegen of Breda. Dat kost minimaal een uur extra reistijd. Daar komt bij dat in Nijmegen volgende week de Vierdaagse en de bijbehorende feesten plaatsvinden. Volgens De Gelderlander verwacht de NS dat ruim 270 duizend feestvierders per trein naar de stad afreizen.

Het beperkte aantal snelbussen komt door een chauffeurstekort bij busleveranciers. Per dag zouden negentig bussen moeten worden ingezet om het spooronderhoud adequaat op te vangen. Er zijn maar zestig bussen beschikbaar.

Het onderhoud heeft grote gevolgen voor reizigers die in de Randstad werken, maar zuidelijker wonen. Per uur rijden er zes intercity’s en twee sprinters van Utrecht naar Den Bosch en andersom.

Problemen bij busleveranciers

Het chauffeurstekort is niet nieuw. Volgens de branchevereniging Koninklijk NederIands Vervoer (KNV) zijn de problemen zo groot dat bij sommige bedrijven de eigenaar zelf achter het stuur moet zitten, of ritten helemaal worden geannuleerd. Een directeur van een vervoersbedrijf zei onlangs bij Radio 1 dat hij in de afgelopen maanden zelfs een streep door schoolreisjes moest zetten. ‘Dan zijn er huilende kinderen, dat is helaas de realiteit.’

Vooral de coronacrisis heeft de sector hard geraakt. Door het ontbreken van opdrachten tijdens de pandemie zijn veel chauffeurs van touringcars gestopt met werken of een ander voertuig gaan besturen, zoals een vrachtwagen of een trein. De nieuwe aanwas valt tegen, ook omdat het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) tijdens de lockdowns gesloten was en dus weinig chauffeurs konden afrijden.

Meer onderhoud

Treinreizigers kunnen de komende weken op meer trajecten hinder verwachten. Op zijn site waarschuwt Prorail voor ‘een zomer vol spooroponthoud’. Ook de trajecten Ede-Wageningen - Arnhem en Boxtel - Eindhoven zullen meerdere weken stilliggen. Op enkele andere plekken zijn enkele dagen tot een ruime week nodig.