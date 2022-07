Drie verdachten aangehouden in verband met moord Peter R. de Vries

Bloemen voor Peter R. de Vries op de plek waar hij werd neergeschoten. Beeld AP

Op Curaçao is een 27-jarige Nederlandse man aangehouden. Hij wordt binnenkort overgebracht naar Nederland. Daarnaast is in Spanje een 26-jarige Nederlandse man aangehouden. Aan de Spaanse autoriteiten is verzocht om de man over te leveren aan Nederland. Dat proces zal enkele weken in beslag nemen.

Volgens Het Parool zouden de twee verdachten filmpjes van de aanslag op De Vries gemaakt hebben. De video's werden daarna verspreid om de maatschappelijke schok en ontwrichting te vergroten. Het OM wil niets zeggen over de vermeende rol van deze twee verdachten.

In cel gearresteerd

De 27-jarige Krystian M. werd maandag in zijn cel aangehouden, waar hij vastzit vanwege mogelijke betrokkenheid bij een moordpoging in Zeewolde. Op 5 oktober vorig jaar werd daar op klaarlichte dag een man in zijn been geschoten met een automatisch wapen. Woensdag moeten M. en een andere verdachte in deze zaak voor de rechter verschijnen.

Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie bevestigt berichtgeving van Het Parool hierover. Tegen de twee vermoedelijke schutters, die kort na de moordaanslag werden gearresteerd, is een levenslange gevangenisstraf geëist. Zij horen op 14 juli hun vonnis. Justitie eist levenslang tegen de twee, Kamil E. en Delano G.

‘Wij zijn verheugd met deze ontwikkeling’, reageert Royce de Vries namens de familie op de arrestatie van Krystian M. ‘Wij hopen dat met deze aanhouding onze vragen zullen worden beantwoord.’

In het strafdossier over de moord op Peter R. de Vries was M. tot nu toe aangeduid onder de codenaam NN4229. Op het Google Pixel-toestel dat is aangetroffen in de vluchtauto van de verdachten zijn vele berichten van deze M. gevonden. Uit de communicatie zou blijken dat hij in deze zaak optrad als moordmakelaar: iemand die in opdracht mensen zoekt die een liquidatie kunnen plegen, en hen aanstuurt.

Grof en koelbloedig

In het Pools en in het Nederlands stuurde deze persoon berichten naar Kamil E. en Delano G. Het plan om De Vries te vermoorden moet hoe dan ook worden uitgevoerd, appte NN4229 naar E. De moordmakelaar stond kennelijk onder grote druk, zo bleek uit berichten die tijdens de rechtszaak naar buiten werden gebracht: ‘Ik moet dit doen. Anders zal ik onder de groene zoden liggen.’

Het taalgebruik van de opdrachtgever in de berichten is grof en koelbloedig. Naar G. stuurde hij: ‘Leeg die ding op hem. Aub verneuk het niet.’ Bij twee foto’s van De Vries schreef hij: ‘Deze hond moet je hebben.’ De moordmakelaar vraagt E. om G. te filmen tijdens het schieten. Een andere persoon, mogelijk de opdrachtgever, drong daarop aan: ‘Die man zegt wil filmpje.’

Toen de twee verdachten kort na de moordaanslag werden klemgereden op de snelweg, stuurde de opdrachtgever: ‘Laad die grote.’ Waarmee hij bedoelde dat G. het machinepistool moest gebruiken. Daarna schreef hij: ‘Laat jezelf niet pakken. Zeg die Pool zijn telefoon kapot maken. Snel. En simkaart opeten.’ De verdachten volgden zijn instructies niet op.

M. verdacht in drie rechtszaken

Volgens Het Parool is Krystian M. eveneens een belangrijke verdachte in de strafzaak met de codenaam Buizerd, tegen de neef van Ridouan T. en acht anderen. Zij worden onder meer vervolgd voor het stelen van auto’s om te gebruiken bij liquidaties. M. zou worden verdacht van betrokkenheid bij een moordpoging op een man in Utrecht. Het slachtoffer overleefde de aanval op 30 oktober 2019, met hamers, een honkbalknuppel en een moker, maar net.

Het OM gaat ervan uit dat de moord op Peter R. de Vries verband houdt met diens rol als adviseur en vertrouwensman van Nabil B., de kroongetuige in het liquidatieproces Marengo rond hoofdverdachte Ridouan T. Justitie houdt T. onder meer verantwoordelijk voor zes liquidaties en eiste daarom vorige week levenslang tegen hem en vier medeverdachten.

Inclusief de moord op Peter R. de Vries is Krystian M. nu dus verdachte in drie rechtszaken. De Pool die vorig jaar ernstig gewond raakte bij de moordpoging in Zeewolde, heeft nooit aangifte willen doen. Volgens een van de drie verdachten was de 35-jarige man geld schuldig en kon hij dit niet terugbetalen.

M. werd opgepakt voor de liquidatiepoging in Zeewolde, kort nadat hij tijdelijk was vrijgelaten uit de gevangenis. Hij zat daar vast voor een ander geweldsdelict. M.’s advocaat Ronald van der Horst wil niet ingaan op vragen over zijn arrestatie nu, en evenmin over de Zeewolde-zaak.

Volgens De Telegraaf is er maandagmiddag ook nog een vierde verdachte aangehouden voor betrokkenheid bij de moord op Peter R. de Vries. Over zijn rol of achtergrond is nog niets bekend. Het OM wil het bericht desgevraagd niet bevestigen of ontkennen.