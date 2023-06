Drie ploegen verlaten Ronde van Zwitserland na dood wielrenner Mäder

Bahrain Victorious, de ploeg waar de 26-jarige Mäder voor uitkwam, nam vrijdag deel aan de geneutraliseerde zesde etappe. De zes overgebleven renners van Bahrain kwamen gezamenlijk over de finish. Beeld AP

Of de ronde überhaupt hervat zou worden, was vrijdagmiddag nog onzeker. Koersdirecteur Olivier Senn zei toen dat de organisatie met de internationale wielrenbond en wielervakbond moest bespreken ‘of het veilig is om nog een koers te organiseren’. ‘s Avonds kwam het bericht dat de koers met enkele aanpassingen doorging. Zo tellen in de etappe van zaterdag tijdsverschillen in de laatste afdaling niet mee voor het algemeen klassement.

Bahrain Victorious, de ploeg waar de 26-jarige Mäder voor uitkwam, had op dat moment al besloten om de koers te verlaten. Na overleg met de Mäders familie had het team vrijdag wel deelgenomen aan de geneutraliseerde zesde etappe. Als eerbetoon legde het peloton enkel de laatste 20 kilometer van die etappe af. De zes overgebleven renners van Bahrain kwamen gezamenlijk over de finish.

Zaterdagochtend sloten meer wielerploegen zich bij Bahrain aan. Zo maakten de renners van het Zwitserse ProTeam Tudor Pro Cycling en het Belgische team Intermarché-Circus-Wanty bekend niet meer op te stappen. ‘We willen de gevoelens van onze renners respecteren en willen op deze manier respect betuigen aan Gino’, schreef ProTeam Tudor Pro Cycling op sociale media.

De Zwitserse Mäder kwam donderdag in het slot van de vijfde etappe zwaar ten val in een afdaling. Op een plek waar renners snelheden tot 100 kilometer per uur halen, verloor hij de macht over het stuur, waarna hij in een ravijn stortte. De tourarts reanimeerde hem ter plekke. De volgende ochtend overleed Mäder in het ziekenhuis. Een Amerikaanse wielrenner, die op dezelfde plek in het ravijn belandde, kwam er met kneuzingen en een hersenschudding vanaf.

Hoe Mäder ten val kwam, is nog niet bekend. De lokale politie is een onderzoek gestart naar de toedracht van het ongeluk. De politie hoopt mensen te spreken die het ongeluk hebben zien gebeuren of zelfs gefilmd hebben.