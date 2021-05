Drie personen opgepakt na dodelijk drama met kabelbaan in Italië

Reddingsmedewerkers bij het wrak van de kabelbaan. Beeld AP

Het gaat om de ingenieur van de kabelbaan en de directeur en het operatieve hoofd van het bedrijf dat de dienst levert. De verdachten hangen aanklachten van doodslag, het veroorzaken van een onbedoelde ramp en het verwijderen van instrumenten bedoeld om (zwaar) letsel door een ramp te voorkomen boven het hoofd.

Volgens de openbare aanklager voerden de drie ‘een bewuste actie’ uit. Onderzoek heeft aangetoond dat er met een van de remsystemen geknoeid was om vertragingen van de kabelbaan te voorkomen. Hierdoor kon het noodsysteem niet geactiveerd worden.

De kabelbaan was een maand voor het ongeluk weer opengegaan, tussen 2014 en 2016 was er ‘buitengewoon onderhoud’ aan gepleegd. Volgens Italiaanse media had de kabel pas in 2029 vervangen moeten worden.

Het ongeluk vond plaats bij de kabelbaan van het dorpje Stresa naar de plaats Mottarone, dat bijna 1.500 meter boven zeeniveau ligt. Een kabel zou het hebben begeven, waardoor de cabine zo’n 300 meter voor het eindpunt op de top ongeveer 20 meter naar beneden stortte.

Beeld de Volkskrant

De meeste mensen waren volgens de autoriteiten op slag dood. Twee kinderen van 5 en 9 jaar oud werden zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Een van hen is later aan zijn verwondingen overleden. De cabine biedt plaats aan maximaal veertig personen.

Het kabelbaanongeluk in Italië is een van de ernstigste ongelukken met een kabelbaan ooit, gekeken naar het aantal dodelijke slachtoffers. In Italië is met ontzetting op het ongeval gereageerd. Zo zei de Italiaanse premier Mario Draghi dat hij ‘met grote droefheid’ kennis had genomen van het nieuws. Hij condoleerde de families van de slachtoffers.

Ook president Sergio Mattarella en Paus Fransiscus betuigden hun medeleven. De Italiaanse minister van Infrastructuur en Sport riep op om de route van de Giro d’Italia, een van de grootste wielerrondes ter wereld, te veranderen om het gebied van het ongeluk te vermijden.

Beeld de Volkskrant

Verbetering: de kabelbaan was niet pas een dag open, maar een maand.