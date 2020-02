Drie partijen eindigen vrijwel gelijk in Ierse stembusgang

Een Ierse vrouw brengt haar stem uit. Beeld AFP

Zoals verwacht gaat het regerende Fine Gael van premier Leo Varadkar flink verliezen. Normaal gesproken zou Fianna Fail daarvan profiteren, maar deze natuurlijke regeringspartij blijft net als Fine Gael haken op 22% van de stemmen. Grote winnaar zijn de radicaal-linkse nationalisten van Sinn Féin, de partij die van oudsher bekend staat als politieke vleugel van de IRA. De exit poll was verricht door The Irish Times en de publieke omroep RTÉ. De uitslag wordt pas maandag verwacht.

Varadkar had de verkiezingen vorige maand uitgeschreven, omdat zijn minderheidsregering op vallen stond. Hij hoopte te profiteren van de economische groei en van de indruk die hij heeft gemaakt bij zijn optredens op het internationale toneel. Het liep anders. Onder zijn rechtse partij is de groei bij een beperkt deel van de bevolking terecht gekomen. Veel Ieren hebben al sinds de crisis van 2009 geen loonsverhoging meer gehad, terwijl de prijzen, met name die van de vaste lasten, flink zijn gestegen. Er is een enorme woningnood.

De stemmenpercentages betekenen niet dat de drie precies hetzelfde aantal plekken krijgen in het parlement van 160 zetels. Sinn Fein bijvoorbeeld zal maximaal 42 zetels krijgen omdat het te weinig kandidaten had opgesteld. Zowel Fine Gael als Fianna Fail hebben aangegeven geen coalitie te willen met Sinn Fein. Ook willen ze niet met elkaar regeren. De kans is het grootste dat Fianna Fail gaat proberen om een samenwerkingsverband te sluiten met De Groene, Labour en andere kleine linkse partijen of onafhankelijke volksvertegenwoordigers.