Drie Nederlandse Afghanen vertellen waarom ze protesteren op de Dam: ‘Mijn hart breekt als ik bedenk hoeveel de Afghanen geleden hebben’

‘Wees altijd de stem van mensen die geen stem hebben’

Khatera Shaghasi (24) is bijna klaar met haar master Conflict Studies and Human Rights aan de Universiteit van Utrecht. Ze is een van de organisatoren van de demonstratie.

Wat is je gemoedstoestand?

‘Dat weet ik niet zo goed. Ik ben vooral bezig geweest met onze petitie en de demonstratie en vrij weinig met mezelf. De afgelopen weken waren intens. Ik ben kind van Afghaanse vluchtelingen, geboren in Pakistan en als baby naar Nederland gekomen. We hebben nog familie in Kabul - die spreek ik geregeld. En ik ben continu het nieuws aan het checken.’

Elke Afghaan recht op een veilig bestaan: 'Den Haag kan niet meer wegkijken. Dit is meer dan een politieke kwestie. Het gaat om mensen.'

Waarom sta je hier?

‘Ik wil laten zien dat ik solidair ben met de Afghaanse bevolking. En dat ik afkeur wat er gebeurt. De wereld kijkt toe terwijl een terroristische organisatie het land overneemt en het beeld schetst dat ze veranderd zijn. Ondertussen heeft Nederland Afghanistan nog altijd niet tot onveilig land bestempeld. Tot een paar weken geleden, toen de Taliban al met een opmars bezig waren, wilde het kabinet asielzoekers terugsturen. Nu niet meer, gelukkig. Toch zitten hier nog meer dan duizend Afghanen in onzekerheid. Die mensen moeten duidelijkheid krijgen. En dat geldt ook voor de Afghanen die in vluchtelingenkampen als Moria zitten. Nederland moet zorgen dat zij meer perspectief krijgen. Den Haag kan niet meer wegkijken. Dit is meer dan een politieke kwestie. Het gaat om mensen. Dat willen we vandaag laten zien.’

Welke boodschap zou je iedereen willen meegeven?

‘Kijk niet weg voor onrecht. En wees altijd de stem van mensen die geen stem hebben.’

Kambiz Achmad: 'Ik voel me machteloos.'

‘Mijn nichtjes durven de straat niet meer op’

Kambiz Achmad (35) kwam op 11-jarige leeftijd met zijn ouders naar Nederland. Hij volgde een hbo-opleiding communicatie en werkt op de marketingafdeling van een IT- bedrijf.

Wat is je gemoedstoestand?

‘De afgelopen weken waren heftig. Ik heb ooms en tantes in Afghanistan, met wie we dagelijks contact proberen te hebben. Dat gaan niet altijd, want de netwerken liggen er vaak uit. Ik maak me vooral zorgen over mijn nichtjes. Die zijn tussen de 16 en 22 jaar oud en sinds de overname door de Taliban durven ze de straat niet meer op. Volgens de Taliban mogen ze straks gewoon weer studeren en werken, maar dat gelooft haast niemand.’

Waarom sta je hier?

‘Ik voel me machteloos. Het enige wat ik kan doen is mijn stem laten horen. Ik ben blij dat ik leef in een land waar dat kan, een democratisch land. Ik hoop dat we de rest van de Nederlandse bevolking duidelijk kunnen maken wat er speelt in Afghanistan. Ik merk dat er onwetendheid en angst is voor Afghaanse vluchtelingen. Dat snap ik ook wel, maar het is onterecht. Veel mensen associëren Afghanistan vooral met de radicale islam. Ze denken dat er altijd geleefd is volgens de wetten van de sharia en dat de hele bevolking dat gesteund heeft. Maar ik heb foto’s van mijn ouders in Kabul vroeger. Die liepen er heel modern bij. In de jaren zestig kwamen er veel westerse toeristen. De meeste mensen willen er leven in vrijheid.’

Welke boodschap zou je iedereen willen meegeven?

‘Dat ze niet bang moeten zijn voor andere culturen. Ongeacht hun achtergrond hebben mensen altijd raakvlakken. We moeten vreedzaam samenleven. Zoals in Nederland gebeurt, met al die verschillende culturen en religies.’

Atia Samim: 'Het liefst zou ik voor iedereen daar iets doen, maar dat gaat niet. We kunnen alleen demonstreren.'

‘Er moet een einde komen aan het leed daar’

Atia Samim (26) is arts-onderzoeker in het Prinses Maxima Centrum in Utrecht. In 1996 vluchtte ze met haar ouders voor de Taliban. Op haar spandoek staat: ‘Don’t take me to a safe place, make my home a safe place’. Op de grond ligt nog een bord met: ‘I fear for my Afghan sisters'.

Wat is je gemoedstoestand?

‘Gelukkig heb ik mijn beide ouders nog, maar ik stel me voor dat het zo voelt om je vader of moeder te verliezen. Ik ben heel verdrietig dat het land waarvan ik hou, en waarvoor ik nog een sprankje hoop koesterde, nu in handen van de Taliban is gevallen. Het liefst zou ik voor iedereen daar iets doen, maar dat gaat niet. We kunnen alleen demonstreren.’

Waarom sta je hier?

‘Awareness. We moeten laten zien wat er in Afghanistan aan de hand is. Dat is niet eenvoudig, want Afghanistan is een gecompliceerd land. Ik zag laatst bij de NPO een mooie documentaire, The wounded land, waar in vier afleveringen wordt uitgelegd wat er aan de hand is. Als je die gezien hebt, begrijp je dat het land 40 jaar lang van de ene ellende in de andere ellende is gerold. En dat het Afghaanse volk daarom ook niet in staat is het eigen land weer op te bouwen.’

Welke boodschap zou je iedereen willen meegeven?

‘Dat er een einde moet komen aan het leed daar. Mijn hart breekt als ik bedenk hoeveel de Afghanen de afgelopen decennia geleden hebben. Iedereen daar is depressief. Ik ben één keer in Afghanistan terug geweest, in 2010, toen het relatief rustig was. Mijn moeder zei toen: er is geen vreugde meer, niemand heeft hier een lach op zijn gezicht.’