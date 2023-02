Drie Nederlanders opgepakt die volgens de politie miljoenen verdienden met hacken van bedrijven

Hackers bezig in een ‘dark room’. Het gaat hierbij niet om de gearresteerde cybercriminelen. Beeld Getty

Getroffen bedrijven kregen het bericht dat ze losgeld moesten betalen om te voorkomen dat de gegevens werden verspreid. Vaak ging het om bedragen van zo’n 100 duizend euro aan bitcoin, in een enkel geval eisten de hackers zelfs meer dan 700 duizend euro. Volgens de politie verkreeg de hoofdverdachte de afgelopen jaren op die manier vermoedelijk ruim 2,5 miljoen euro.

Hoewel sommige bedrijven het losgeld overmaakten, zouden de verdachten de persoonsgegevens alsnog op de zwarte markt hebben verkocht. Veel gegevens kwamen op die manier terecht bij criminelen. Het ging daarbij niet alleen om gegevens als namen en adressen van klanten van de gehackte bedrijven, maar ook om bankrekening- of creditcardnummers, kentekens, wachtwoorden en burgerservicenummers. Het is niet duidelijk van hoeveel mensen de hackers precies gegevens hebben gestolen.

Criminelen kunnen zulke persoonsgegevens gebruiken om te frauderen. Ook kunnen oplichters zich voordoen als iemand anders en door de gedetailleerde informatie betrouwbaar overkomen.

De verdachten, twee mannen van 21 en één man van 18 jaar, zijn vorige maand al gearresteerd. De politie wachtte met bekendmaking om het onderzoek niet in de weg te zitten. Aan de arrestaties ging een langlopend onderzoek vooraf. Het cyberteam van de politie Amsterdam begon al in maart 2021 aan een onderzoek, toen een groot Nederlands bedrijf aangifte deed van datadiefstal. De politie maakt niet bekend om welk bedrijf het gaat.

Uit het onderzoek bleek dat zowel Nederlandse als buitenlandse bedrijven doelwit waren van de hackers. Het gaat om bedrijven en instanties in uiteenlopende sectoren. Zo werd data gestolen van opleidingsinstituten, webshops en softwarebedrijven. Ook ‘instellingen die behoren tot de vitale infrastructuur’ werden slachtoffer, onduidelijk is om welk type instellingen het gaat.

Volgens de politie is de impact op de getroffen bedrijven ‘enorm’. De financiële schade loopt in de miljoenen euro’s, daarnaast is er sprake van imagoschade. De politie schrijft dat ‘ook bedrijven die hun beveiliging goed op orde hebben’ slachtoffer kunnen worden van dergelijke acties van hackers.