Drie ministers adviseren: middelbare scholen en mbo weer volledig open na meivakantie

Van links naar rechts: minister van Financiën Wopke Hoekstra, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Wouter Koolmees en minister van Economische Zaken en Klimaat Bas van 't Wout. Beeld ANP - Bart Maat

Daarvoor pleiten de ministers Hoekstra (Financiën), Koolmees (Sociale Zaken) en Van 't Wout (Economische Zaken) binnen het kabinet. Dit blijkt uit de kabinetstoelichting op het besluit van dinsdagavond om per 26 april de collegezalen in het hoger onderwijs weer deels te openen.

De middelbare scholen en het mbo zijn sinds 1 maart weer open. Maar omdat het kabinet eist dat de 1,5-meternorm wordt gehandhaafd, kunnen de meeste leerlingen nog steeds maar een beperkt deel van de lessen volgen in de klaslokalen. Veel scholen kampen met grote organisatorische problemen.

Impact van coronamaatregelen

Uit de weergave van de interne discussie in het kabinet blijkt in het algemeen dat de drie ministers – net als eerder in de pandemie – behoren tot het kamp dat vindt dat de impact van de coronamaatregelen zwaarder moet gaan wegen in de besluitvorming. Zij adviseerden premier Rutte en minister De Jonge van Volksgezondheid zondag in het Catshuis met klem om niet langer te dralen met versoepelingen uit stap 1 van het vorige week aangekondigde openingsplan.

‘Het zetten van de eerder aangekondigde stappen voorkomt mentale en financiële klappen, doet recht aan investeringen en inspanningen van mensen en bedrijven op basis van het openingsplan en zorgt voor behoud van geloofwaardigheid, draagvlak en naleving van de maatregelen. Daarbij wordt wederom geadviseerd prioriteit te geven aan versoepeling van maatregelen met permanente schade die moeilijk met flankerend beleid te repareren zijn.’

Fysiek onderwijs

Daarbij doelen de bewindslieden vooral op het onderwijs. ‘Het gaat dan niet alleen om het bieden van ruimte aan het hoger onderwijs, maar ook om meer fysiek onderwijs in het voortgezet onderwijs en het mbo. Vanuit sociaalmaatschappelijk en economisch perspectief pleit dit voor het zo spoedig mogelijk volledig openen van het onderwijs. Afstandsonderwijs heeft een negatieve impact op onderwijsprestaties en kansengelijkheid. Doordat minder menselijk kapitaal wordt opgebouwd gaat dit gepaard met negatieve permanente effecten voor de economie. Volledig fysiek onderwijs in het voortgezet onderwijs vergt dat de 1,5-meter-norm daar ten minste direct na de meivakantie na op een verantwoorde wijze wordt losgelaten’, aldus de ministers.