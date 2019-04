Drie luxe hotels doelwit van aanslagen: ‘Het was een horrorscène’

Een nabestaande rouwt om het verlies van een familielid bij het politie mortuarium in Colombo. Beeld REUTERS

Het begon zondagochtend met een harde klap. Onweer, dacht Akshat Saraf (30) nog. De Indiase toerist verbleef samen met zijn vrouw en dochtertje op de vijfentwintigste verdieping van het Shangri-La hotel in Colombo. Maar vanuit het raam, met uitzicht op zee, zag Saraf geen onweer, maar rookpluimen en mensen die vanaf het strand zijn kant op wezen - richting het hotel. Een tweede klap volgde. ‘Ik wist niet wat er aan de hand was, maar het voelde niet goed. Ik heb mijn dochtertje gepakt, de handtas van mijn vrouw en we zijn via de noodtrap naar beneden gegaan,’ zegt Saraf via de telefoon.

Buiten werd duidelijk waar de knal vandaan was gekomen. Het ontbijtrestaurant op de derde verdieping lag volledig in puin. ‘Het was een horrorscène,’ herinnert Saraf. ‘Ik zag chefs met bloedspetters op de koksbuizen en verschillende mensen die naar het ziekenhuis werden gebracht. Ze zaten onder het bloed en glasscherven.’ De Indiër wist toen nog altijd niet dat hij getuige was van een strak georganiseerde terroristische aanslag die ten minste 200 mensen het leven kostte.

‘Godzijdank’

Iets verderop, in Mount Lavinia, kreeg Wietse Sennema rond dat moment een berichtje in de groepsapp van zijn werk over een ‘bomb blast’. De Nederlander bestiert in de voorstad een tuk-tuk-verhuurbedrijf, om de hoek van de dierentuin waar later die ochtend de zevende explosie plaatsvond. Hij merkte hoe de sfeer steeds gelatener werd naarmate meer details naar buiten kwamen over de omvang van de aanslag. ‘Een schoonmaker van ons gaat naar de kerk waar een aanslag was, we kregen hem drie uur lang niet te pakken. Uiteindelijk bleek dat hij net vandaag voor een andere kerk had gekozen. Godzijdank.’

De overheid heeft een avondklok aangekondigd. Van zes uur ‘s avonds tot zes uur ‘s ochtends mag niemand de straat op. Sociale media worden platgelegd om de verspreiding van nepnieuws en verdere (online) escalatie te voorkomen. Sennema is nog snel de straat op gegaan om water in te slaan zodat hij voorlopig de deur niet uit hoeft. ‘Je merkt dat de spanning steeds groter wordt. De straten zijn veel leger dan anders, bijna alle winkels zijn dicht,’ zegt de Nederlander.

Toeristische trekpleister

Terwijl die straten de laatste jaren juist drukker werden door het opbloeiende toerisme op het eiland. Nadat in 2009 een einde kwam aan een 26-jaar durende burgeroorlog tussen de Tamils en Singalezen wisten toeristen Sri Lanka steeds beter te vinden. Het aantal buitenlandse bezoekers groeide volgens de Sri Lanka Tourist Development Authority van een schamele 500 duizend in 2009 tot 2,3 miljoen in 2018.

Het spoorwegsysteem werd de afgelopen jaren aangepakt, er werden autowegen aangelegd en het aantal binnenlandse vluchten nam toe. Er werd ook veel geïnvesteerd in accommodaties. Het Shangri-La hotel is daar een voorbeeld van. De Lonely Planet riep Sri Lanka in oktober nog uit tot ‘top destination’ van 2019. ‘This is a country revived,’ concludeerde de reisgids.

Of die wederopstanding met de aanslagen weer wordt neergeslagen? ‘Tuurlijk gaat het invloed hebben op het toerisme,’ zegt Sennema, ‘als je kan kiezen voor een land met een prachtig strand waar recentelijk geen aanslagen zijn geweest dan verkies je dat boven Sri Lanka.’ Wat het voor zijn bedrijf gaat betekenen weet de Nederlander nog niet. Hij richt zich met name op de avontuurlijke backpacker maar hoe avontuurlijk die is ingesteld, zal nog moeten blijken.

Saraf is blij dat hij uit Colombo kon wegkomen en weer veilig thuis is in India. Al dringt de ernst van de situatie nu pas goed tot hem door. ‘Ik hoop dat ik een goede nacht slaap kan vatten. Mijn bagage is achtergebleven in het Shangri-La hotel. Ik heb nog geen contact opgenomen met het personeel, ze hebben vast iets belangrijkers aan hun hoofd.’

My family and I have safely reached the airport, flying back to India. Kudos to Shangrila staff and all Emergency Support staff for taking care of all those affected. May the injured recover soon 🙏🏼 #colombo #ShangriLaColombo Akshat

Op dit moment zitten namens TUI en Krasreizen nog 210 gasten in Sri Lanka. Thomas Cook heeft vierhonderd reizigers op het eiland, maar daar zitten geen Nederlanders bij. Minister Stef Blok maakte zondagmiddag bekend dat er in ieder geval één Nederlander onder de doden is.