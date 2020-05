Drie leraren blikken terug op de eerste schoolweek: ‘Handen wassen? Ik hoef het niet eens meer te zeggen’

Sep Wernsen: 'Als een jochie huilerig is, dan troost je hem toch even.'



Sep Wernsen, leerkracht groep 1/2 OBS Koolhoven in Tilburg

‘Met name de jongste kleuters moesten echt even wennen, na acht weken thuis. Uitgestelde aandacht en zelfstandigheid moeten we weer opbouwen. Kinderen die voor corona zelf hun jas konden aantrekken, vragen nu: ‘Juf, wil je me helpen?’ Met kleuters is afstand houden echt heel moeilijk. Handjes geven en knuffelen doe ik liever niet. Maar als een jochie huilerig is, dan troost je hem toch even.

‘Ik was blij dat ik maar een halve klas had. De nieuwe regels aanleren is best een klus. Net als het handen wassen, dan staat er een hele rij. Kinderen vinden het wel lastig te begrijpen dat ze op de speelplaats niet mogen spelen met kinderen waar ze dat thuis wel mee doen. En ze missen vriendjes die op de andere schooldag komen. Al is het mooi om te zien dat daardoor weer nieuwe vriendschappen ontstaan.’

Jans Ronda: 'Handen wassen? Ik hoef het niet eens meer te zeggen.'

Jans Ronda, leerkracht groep 7 van de Tine Marcusschool voor kinderen met een taalontwikkelingsstoornis of gehoorverlies (speciaal onderwijs) in Groningen

‘Bij ons is de nieuwe start heel goed verlopen. Een kiss & ride voor het taxivervoer, looproutes in de school: dat zijn grote verandering voor onze leerlingen. Maar maandagmiddag merkten we al dat ze het oppikten. Dat ging eigenlijk soepeler dan ik had gedacht. Het aanpassingsvermogen van kinderen verraste me weer. Handen wassen? Ik hoef het niet eens meer te zeggen.

‘We hadden lesboeken opgestuurd. De een heeft netjes al het werk gemaakt, de ander bijna niets tot niets. Sommige kinderen zijn veel buiten geweest, anderen amper. Voor het sociale aspect hebben we daarom deze week ook echt de tijd genomen. Kinderen waren vooral blij om elkaar weer te zien, speelden meteen weer tikkertje op het schoolplein. Op een beeldscherm zag je ook wel eens een glimlach. Maar in fysieke aanwezigheid zie je pas echt hoe het met een kind gaat.’

Daisy Mertens: 'De meeste kinderen hadden thuis een fijne tijd gehad. Al gold dat helaas niet voor iedereen.'

Daisy Mertens, leerkracht groep 7/8 Brede Basisschool De Vuurvogel Helmond

‘Het ging eigenlijk heel erg goed. Ik had een lijstje met anderhalvemeterbegroetingen: een zwaai, een glimlach, een hartje maken met je handen. Zo hadden we meteen weer contact. Al waren de kinderen nog wat beduusd, echt als op een eerste schooldag. De meeste kinderen hadden thuis een fijne tijd gehad. Al gold dat helaas niet voor iedereen, daar praatten we een-op-een over.

‘Leerlingen vonden vooral dat ze heel hard hadden gewerkt. Een meisje vroeg: heb ik nu een achterstand? Ik dacht: die heeft het nieuws gezien. Ik verbaasde me er juist over hoeveel kinderen nog wisten. Rekenen met procenten, de tafels: het kwam zo weer terug. Kinderen zijn super veerkrachtig. Driekwart van onze leerlingen was op school. De kinderen die nog thuis zijn, bijvoorbeeld omdat ouders het nog spannend vinden, werken daar hard. Van een kreeg ik net nog een berichtje: ‘Ik ben even naar de wc juf.’