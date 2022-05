Drie landen sluiten zich aan bij team dat oorlogsmisdaden in Oekraïne onderzoekt

Een evacuatiekonvooi in de buurt van Charkiv op 30 mei. Beeld Reuters

Het Oekraïense Openbaar Ministerie heeft naar eigen zeggen te weinig capaciteit om alle potentiële oorlogsmisdaden zelf te onderzoeken. ‘We hebben twee keer zoveel zaken over oorlogsmisdaden als dat we aanklagers hebben’, zei Iryna Venediktova dinsdag in Den Haag bij een bijeenkomst van het internationale onderzoeksteam. ‘Daarom hebben we steun nodig.’

Volgens Venediktova heeft Oekraïne ruim 15 duizend potentiële oorlogsmisdaden geregistreerd en komen er dagelijks 200 tot 300 bij. Die gaan onder meer over standrechtelijke executies, martelingen en gedwongen evacuaties van burgers naar Rusland. Venediktova zei dinsdag 600 Russische verdachten te hebben geïdentificeerd.

Oekraïne is al begonnen met de vervolging van 80 verdachten. Dinsdag veroordeelde een Oekraïense rechtbank twee Russische militairen tot een gevangenisstraf van 11,5 jaar voor het beschieten van burgerdoelen. Vorige week kreeg een Russische militair een levenslange gevangenisstraf voor het doodschieten van een burger.

Ondersteuning van Eurojust

De leden van het internationale onderzoeksteam helpen Oekraïne met het verzamelen van bewijzen, onder meer door ooggetuigen te interviewen en forensisch onderzoek uit te voeren. Zij krijgen financiële en juridische ondersteuning van Eurojust, een EU-agentschap voor internationale juridische samenwerking.

Ook het Internationaal Strafhof is lid van het internationaal onderzoeksteam. Het Strafhof doet sinds maart eigen onderzoek naar oorlogsmisdaden in Oekraïne. Karim Khan, de hoofdaanklager van het Internationaal Strafhof, zei dinsdag ‘binnen enkele weken’ een kantoor te zullen openen in Kyiv.

Rusland maakt ondertussen aanstalten om gevangen Oekraïense militairen te gaan vervolgen. Vorige week kondigde een pro-Russische Oekraïense rebellenleider ‘een internationaal tribunaal’ aan dat de Oekraïners moet berechten.