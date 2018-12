Drie kwartier na haar dood zou 16-jarige Humeyra met de recherche praten over verdachte Bekir E.

Leerlingen leggen bloemen bij het Rotterdamse Designcollege waar een leerling werd doodgeschoten. Beeld Arie Kievit

Daar kwam ze echter niet opdagen, omdat ze drie kwartier eerder om het leven was gebracht in de fietsenstalling van het Rotterdam Designcollege. Dat heeft de politie woensdagavond bekendgemaakt. E. was bekend bij politie en justitie. Hij is meerdere keren veroordeeld voor verschillende geweldsdelicten tegen verschillende personen. In augustus heeft hij voor het laatst voor de rechtbank gestaan wegens bedreiging en mishandeling van Humeyra.

De rechter veroordeelde hem tot een voorwaardelijke en onvoorwaardelijke gevangenisstraf. Omdat E. in hoger beroep ging, kon hij op vrije voeten blijven. Wel stond hij onmiddellijk na de uitspraak onder toezicht van de reclassering en mocht hij geen contact hebben met Humeyra. Volgens De Telegraaf stuurde hij het meisje daarna nog een dreigfoto waarop hij met twee vuurwapens poseerde.

De politie maakte ook meer details bekend over de schietpartij. Humeyra liep vlak daarvoor op de Essenburgstraat aan de achterkant van het Designcollege, waar zich de ingang van de inpandige fietsenstalling bevindt. Uit camerabeelden en getuigenverklaringen blijkt dat er rond 13.15 uur een auto de straat in reed. De verdachte stapte uit de auto en liep op Humeyra af. Het slachtoffer rende weg, de school in, maar kwam niet verder dan de fietsenstalling. Daar werd ze neergeschoten. Reanimatie door personeel van de school en de hulpdiensten mocht niet meer baten.

Burgemeester Aboutaleb bezoekt het Designcollege in Rotterdam. Beeld Arie Kievit

Getuigen gezocht

Het strafrechtelijk onderzoek is in volle gang. De politie is bezig met het in kaart brengen van de laatste uren van het slachtoffer en de verdachte. Ze wil vooral in contact komen met mensen die Bekir E. in de uren voorafgaand aan het drama hebben gezien of gesproken. De verdachte reed na de schietpartij weg in een zwarte Opel Signum.

‘Mogelijk zaten er meer mensen in deze auto ten tijde van het incident’, aldus de politie. Het rechercheteam roept eventuele inzittenden of getuigen die deze inzittenden hebben gezien, op zich te melden. Kort na de schietpartij werd Bekir E. aangehouden op de Bergselaan in Rotterdam-Noord. Hij zou zelf de politie hebben gebeld en het vuurwapen nog bij zich hebben.

Leerlingen, docenten en ouders kwamen woensdagmorgen op het Designcollege bij elkaar voor een herdenkingsbijeenkomst en om over de dramatische gebeurtenissen van een dag eerder te praten. Meerdere leerlingen brachten een witte bloem mee. Ook burgemeester Ahmed Aboutaleb bezocht de school. In het condoleanceregister schreef hij: ‘Waanzin. En: waarom?’