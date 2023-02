Drie klimaatactivisten kregen onterecht gebiedsverbod, oordeelt rechter

Nederland, Den Haag, 28-1-2023Politie haalt demonstranten van Extinction Rebellion van de A12 tijdens de snelwegblokkade op 28 januari. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

De politie arresteerde in januari acht personen die online een oproep hadden verspreid om deel te nemen aan een actie van klimaatactiegroep Extinction Rebellion op 28 januari bij de oprit van de A12 in Den Haag. Zij worden verdacht van opruiing en kregen een gebiedsverbod van 90 dagen opgelegd voor de zone in Den Haag waar de actie was gepland.

De arrestatie van activisten voordat een demonstratie heeft plaatsgevonden leidde tot maatschappelijke discussie. Volgens de aanhangers van Extinction Rebellion was het optreden van de politie een inbreuk op het demonstratierecht.

Acht verdachten

De strafzaak tegen de acht verdachten moet nog plaatsvinden. In de tussentijd voerden de activisten een procedure bij de rechtbank om het opgelegde gebiedsverbod ongedaan te maken. De rechter oordeelde dinsdag in drie gevallen dat het gebiedsverbod ten onrechte is opgelegd. Het gaat daarbij om mensen die niet eerder hadden opgeroepen tot een snelwegblokkade. ‘Zij hadden de openbare orde op dat moment (nog) niet verstoord en het gebiedsverbod kan daarom in hun geval niet in stand blijven’, aldus de rechtbank.

Verkeersveiligheid

Bij de andere vijf activisten is de situatie volgens de rechter anders, omdat zij ook hebben opgeroepen tot eerdere blokkades die al vóór het opleggen van het gebiedsverbod plaatsvonden en leidden tot verstoring van de openbare orde. Volgens de rechtbank is de inbreuk op het demonstratierecht in hun geval gerechtvaardigd in het belang van de verkeersveiligheid. ‘De A12/Utrechtsebaan is een drukke, belangrijke verkeersader, zonder afslagen, waar 70 km/uur mag worden gereden. Een blokkade op die weg kan dus leiden tot verstorende en gevaarlijke situaties. Het belang om dat te voorkomen weegt in dit geval zwaarder dan het demonstratierecht’, aldus de rechtbank.