Drie keer levenslang voor neerhalen vlucht MH17, vierde verdachte vrijgesproken

Het gereconstrueerde wrak van de MH17. Beeld Getty

De gevolgen van dit misdrijf zijn zo ernstig en de houding van de drie daders is ‘zo verwerpelijk’ dat alleen een levenslange gevangenisstraf op zijn plaats is, aldus de rechtbank. ‘Van het ene op het andere moment werden de levens van 298 mensen op een gruwelijke wijze beëindigd. De slachtoffers stonden nog midden in het leven, voor sommigen van hen was het leven net begonnen.’

Honderden nabestaanden woonden de langverwachte uitspraak bij. Hoewel de verdachten – drie Russen en een Oekraïner – tijdens het proces afwezig waren en de kans zeer klein is dat ze hun straf ooit uitzitten, voelt de veroordeling voor veel nabestaanden als een erkenning. ‘Hopelijk kan het enige verlichting brengen dat er nu, na acht jaar en vier maanden, duidelijkheid is over de schuldvraag’, zei de voorzitter van de rechtbank.

Volgens de rechters hebben de daders door geen openheid te geven over de toedracht van de MH17-ramp het leed bij de nabestaanden onnodig verergerd. Zij moeten de nabestaanden 16 miljoen euro schadevergoeding betalen.

‘De lichamen van slachtoffers lagen dagen, soms weken, soms zelfs maanden open en bloot in de velden’, constateert de rechtbank. ‘De nabestaanden konden niets anders dan hulpeloos afwachten of hun dierbaren zouden worden gevonden. Soms werden alleen kleine delen gevonden, zoals een stuk bot van een hand. In twee gevallen werd zelfs niets teruggevonden.’

Separatistenleiders

Het proces tegen rebellenleider Igor Girkin, zijn rechterhand Sergej Doebinski, diens assistent Oleg Poelatov en garnizoenscommandant Leonid Chartsjenko begon in maart 2020. Volgens het Openbaar Ministerie waren zij in 2014 alle vier ‘hoge bomen’ bij het leger van de separatisten, en vervulden ze een leidinggevende rol bij het bestellen, bewaken, vervoeren en afvoeren van de Buk-Telar (Buk-installatie) waarmee vlucht MH17 uit de lucht werd geschoten.

In december vorig jaar eisten de aanklagers een levenslange celstraf tegen het viertal wegens de moord op 298 inzittenden. Dat de vier verdachten, die de beschuldigingen ontkennen, zelf niet op de knop van de Buk-Telar hebben gedrukt op 17 juli 2014, maakte volgens het OM niet uit.

De Haagse rechtbank is het hier grotendeels mee eens. Volgens de rechters zijn Girkin, Doebinski en Chartsjenko verantwoordelijk voor het ‘medeplegen van moord, meermalen gepleegd, namelijk 298 keer’. Verdachte Poelatov werd vrijgesproken, omdat niet kon worden bewezen dat hij een rol heeft gespeeld bij de inzet van de Buk-Telar.

Meteen na de vliegtuigramp op 17 juli 2014 ontspon zich een strijd om de waarheid. Het internationale onderzoeksteam concludeerde na twee jaar onderzoek dat vlucht MH17 was neergeschoten door een Buk-raket. Deze raket zou afkomstig zijn geweest uit het Russische Koersk. Na het afvuren van de raket werd de Buk-installatie weer teruggebracht naar Rusland. De raket werd afgevuurd vanaf een veld bij Pervomajski, aldus het OM. Dit gebied was in handen van pro-Russische separatisten.

Overvloed aan bewijs

Rusland en de verdachten hebben betrokkenheid bij de MH17-ramp altijd ontkend. Kort na de ramp wees Rusland met de beschuldigende vinger naar Oekraïne, en presenteerde het alternatieve scenario’s. In een van die scenario’s zou een Oekraïens gevechtsvliegtuig vlucht MH17 hebben neergehaald.

Al meteen bij aanvang van de uitspraak bestreden de rechters deze Russische alternatieve scenario’s. Volgens de Haagse rechtbank is er een ‘overvloed aan bewijs’ dat vlucht MH17 is neergeschoten door een Russische Buk-raket vanaf een landbouwveld bij Pervomajski. ‘Hierover is geen twijfel mogelijk.’

In hun vonnis stellen de rechters bovendien dat er vanaf mei 2014 in Oost-Oekraïne sprake was van een internationaal gewapend conflict en dat het leger van de separatisten onder controle stond van de Rusland. Hoewel dat land dat officieel ontkent, constateren de rechters dat uit het dossier blijkt dat Rusland een coördinerende rol vervulde. Rusland financierde het separatistenleger en het voorzag dat van wapens, aldus de rechters. ‘Bovendien vervulden meerdere Russen met een militaire achtergrond een leidinggevende rol in het leger van de separatisten.’

Of het MH17-proces nu definitief is afgerond, is onduidelijk. Zowel het OM als de verdachten kunnen in hoger beroep gaan. Bovendien is het strafrechtelijk onderzoek naar mogelijke andere verdachten nog niet afgerond. Tijdens een persconferentie in 2019 zeiden de toenmalige politiechef van de Landelijke Recherche en de betrokken hoofdofficier dat ‘het plaatje nog niet volledig ingekleurd was’, en dat het onderzoek naar de bemanning van de Buk-Telar en de personen die het wapen vanuit Rusland beschikbaar hebben gesteld ‘nog onverminderd’ doorging. Een woordvoerder van het OM laat desgevraagd weten dat de aanklager ‘waarschijnlijk deze winter de balans op zullen maken’ van dit onderzoek. ‘Dan wordt duidelijk of er nog andere vervolgingen komen, of dat het blijft bij deze vier.’