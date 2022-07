Drie keer levenslang voor ‘moordmakelaars’ in grootste strafzaak ooit

Een beveiliger voor aanvang van de start van het requisitoir in het omvangrijke liquidatieproces rond leden van motorclub Caloh Wagoh in het Justitieel Complex Schiphol. Beeld ANP

Dat oordeelde de Amsterdamse rechtbank dinsdag in het liquidatieproces Eris – de grootste strafzaak ooit. Negentien mensen werden verdacht van betrokkenheid bij vijf liquidaties en meerdere pogingen daartoe, en van deelname aan een criminele organisatie. Sommigen als opdrachtgever, anderen als schutter, spotter of faciliteerder. ‘De organisatie meende over leven en dood te kunnen beschikken’, aldus de rechtbank. Twee verdachten zijn vrijgesproken.

De zaak Eris vloeit voort uit het liquidatieproces Marengo. Waar Marengo ophoudt omdat kroongetuige Nabil B. belastende verklaringen over de criminele organisatie besloot af te leggen, gaat Eris verder over de moorden die daarna nog zijn gepleegd.

Ridouan T. ‘vermoedelijke’ opdrachtgever

Marengo-hoofdverdachte Ridouan T. is ook in de zaak-Eris alomtegenwoordig, als ‘vermoedelijke’ opdrachtgever van meerdere moorden. ‘De rechtbank spreekt steeds van ‘vermoedelijk’ Ridouan T., daar waar zij sterke aanwijzingen ziet', aldus de rechtbankvoorzitter tijdens het voorlezen van het vonnis, dat bijna twee uur in beslag nam.

Omdat T. al in Marengo terechtstaat, wordt hij in Eris niet vervolgd. In Marengo eiste het OM afgelopen juni straffen variërend van ruim vijf jaar tot vijf keer levenslang. De uitspraak komt pas volgend jaar.

Ook in Eris is een kroongetuige opgestaan die belastende verklaringen aflegde in ruil voor strafkorting. Deze Tony de G. ‘heeft de stap gezet die uiteindelijk een eind maakte aan de moordmachine’, zei de officier van justitie eerder. In plaats van 20 jaar, die zijn misdaden - betrokkenheid bij moord- zouden rechtvaardigen, krijgt De G. 10 jaar celstraf. ‘Door openheid van zaken te geven, heeft deze kroongetuige moeten breken met veel van zijn naasten’, aldus de rechtbank. ‘Hij zal zijn kinderen nooit meer zien en zal altijd voor zijn veiligheid over zijn schouder moeten blijven kijken.’

‘Moordmakelaars’

Hoofdverdachte en Caloh Wagoh-voorman Delano ‘Keylow’ R., een van de drie ‘moordmakelaars’ die levenslang krijgen, wordt gezien als de schakel tussen Marengo-hoofdverdachte Ridouan T. en uitvoerders van liquidaties. ‘Hij gaf leiding aan een organisatie die meende te kunnen beschikken over leven en dood', aldus zijn vonnis. ‘Alleen met een levenslange straf wordt het leed van nabestaanden zo goed mogelijk vergolden, en wordt de maatschappij voldoende beschermd tegen het gevaar dat nog steeds van hem uitgaat.’

Delano R. (53) communiceerde via cryptofoons met uitvoerders van liquidaties. Uiteindelijk trof de recherche duizenden berichten aan die de verklaringen van kroongetuige Tony de G. ondersteunen. Samen met de twee andere veroordeelden die levenslang krijgen, Jermaine B. (39) en Feno D. (38), gaf hij moordopdrachten door en regelde wapens, lokkers en vluchtauto's voor liquidaties. ‘Zij spreken in versleutelde berichten gewetenloos over mensenlevens die in hun ogen kennelijk niets waard zijn', aldus de rechters. ‘Zij tonen geen berouw. Integendeel: als een liquidatie was gelukt, was dit iets om te vieren.’

Lagere straf voor ‘godfather’ R.

Verdachte Greg R. (74), die met zijn langjarige misdaadgeschiedenis en vele veroordelingen ook wel de ‘godfather’ van de Nederlandse onderwereld wordt genoemd, krijgt 6 jaar en 9 maanden celstraf voor betrokkenheid bij voorbereiding van moord, het voorhanden hebben van vluchtauto's en wapens en het medeplegen van afpersing.

Die straf is aanzienlijk lager dan de eis van het Openbaar Ministerie: levenslang. ‘Wij achten R.'s betrokkenheid bij een moord bewezen, maar de rechtbank waardeert het bewijs anders', aldus een OM-woordvoerder. ‘Wij bestuderen het vonnis, ook ten aanzien van andere veroordeelden, op de mogelijkheid van een hoger beroep.’