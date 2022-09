Drie keer geweigerd vanwege het lobbyverbod: kan Cora van Nieuwenhuizen haar werk nog wel doen?

Cora van Nieuwenhuizen, hier nog als minister van Infrastructuur en Waterstaat (VVD) na afloop van een debat in de Tweede Kamer. Beeld Freek van den Bergh

Bij het intensieve overleg dat de energiesector de afgelopen weken voerde met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) over een prijsplafond, ontbrak de belangrijkste schakel. Vanwege het lobbyverbod mocht Cora van Nieuwenhuizen, voorzitter van brancheorganisatie Energie-Nederland, niet aanschuiven. De energieleveranciers lieten zich vertegenwoordigen door de directeur van EN en vicevoorzitters.

Het is de derde keer dat naar buiten komt dat Van Nieuwenhuizen op het lobbyverbod stuit, dat voorschrijft dat medewerkers van een ministerie gedurende een ‘afkoelperiode’ van twee jaar geen contact mogen hebben met een oud-bewindspersoon. In februari weigerde Rob Jetten, toen net aangetreden als D66-minister voor Klimaat en Energie, daarom een kennismakingsgesprek met haar. Een maand later bleek dat de oud-VVD-minister ook niet welkom is bij de gesprekken over het Klimaatakkoord.

Van Nieuwenhuizen veroorzaakte in de zomer van vorig jaar opwinding door plotseling op te stappen als minister van Infrastructuur en Waterstaat (I en W) en als lobbyist in dienst te treden bij Energie-Nederland. Minister-president Rutte zag tot kort voor haar vertrek geen kwaad in de overstap, maar kwam na de ophef – zelfs in haar eigen VVD was er kritiek op de overstap – op zijn schreden terug.

Ook voor Van Nieuwenhuizen zou het lobbyverbod gelden, waardoor ambtenaren van Infrastructuur en Waterstaat twee jaar geen contact met haar mogen onderhouden. Omdat Van Nieuwenhuizen vijf dagen Eric Wiebes verving als minister van Economische Zaken, viel ook dat ministerie onder haar lobbyverbod.

‘De planten water geven en de hond uitlaten’

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat zegt het lobbyverbod strikt te willen naleven en al in een vroeg stadium te hebben geïnformeerd over de gevolgen daarvan voor Van Nieuwenhuizen. Het was voor iedereen duidelijk dat het zo moest gaan, zegt een woordvoerder.

Dat roept de vraag op wat Van Nieuwenhuizen dan wél doet voor haar salaris, zegt Arco Timmermans, hoogleraar public affairs aan de universiteit van Leiden. ‘Er is een grote grijze zone tussen fysiek een ministerie binnenwandelen en helemaal geen contact onderhouden. Ergens in dat gebied zal zij zich bevinden.’ Het antwoord daarop is voor Timmermans bepalend om vast te stellen of die afkoelperiode van twee jaar in het lobbyverbod werkelijk iets voorstelt. ‘Ik ben benieuwd hoe ze haar rol onder deze omstandigheden kan invullen.’

Precies die vraag stelde ook Kamerlid Martin Bosma (PVV) in een commissievergadering van 19 september, waarin een initiatiefnota van Pieter Omtzigt (onafhankelijk) en Laurens Dassen (Volt) over de verbetering van integriteit werd behandeld. ‘Ze krijgt 2,5 ton voor twee dagen’, zei Bosma. ‘Ik kan me niet voorstellen dat de werkgever zegt: je hebt de planten water gegeven en de hond uitgelaten. Prima.’ Bosma wilde van minister Hanke Bruins-Slot van Binnenlandse Zaken weten of Van Nieuwenhuizen andere contacten met bewindspersonen had onderhouden het afgelopen jaar.

Daar kon Bruins-Slot geen antwoord op geven. Wel gaf ze aan bezig te zijn met wetgeving waarin de vervolgfuncties van voormalige bewindspersonen aan banden worden gelegd. Daarin wordt het lobbyverbod verbreed naar aanpalende functies, mogen ex-bewindspersonen twee jaar niet voor hun voormalige ministerie werken, en moet voor een overstap bindend advies worden gevraagd aan een onafhankelijke commissie.

Onhandig

Energie-Nederland noemt het ‘natuurlijk wel onhandig’ dat voorzitter Van Nieuwenhuizen niet welkom is bij bijeenkomsten die door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat worden georganiseerd. Of dat naast het kennismakingsgesprek met Jetten, het Klimaatakkoord en het prijsplafond al vaker tot een ban heeft geleid, weet Energie-Nederland niet.

‘Daar houden we geen archief van bij’, zegt een woordvoerder, die stelt dat er nog genoeg ander werk overblijft voor de voorzitter. ‘Er zijn heel veel andere overleggen waar Cora van Nieuwenhuizen als voorzitter aan deelneemt en veel contacten die zij onderhoudt. Bijvoorbeeld met de sector en binnen de Vereniging. Ze is bij alle projecten van de Vereniging betrokken.’

In het praatprogramma Op1 verweet acteur Huub Stapel de oud-minister onlangs dat ze als lobbyist 2,5 ton krijgt voor twee dagen werk. Volgens Energie-Nederland is Van Nieuwenhuizen voor drie dagen in dienst, ‘maar werkt ze meer als dat door drukte nodig is.’ Over het salaris doet de brancheclub om privacy-redenen geen mededelingen.

Ook andere ex-bewindspersonen maakten een overstap binnen hun eigen sector. Dat geldt onder andere voor Stientje van Veldhoven, voormalig staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, die voortijdig opstapte en naar het World Resources Institute (een internationale ngo voor duurzaamheid) vertrok. Of het lobbyverbod inmiddels ook andere ex-bewindspersonen in hun werkzaamheden beperkt, is niet bekend. Het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK), waaronder het integriteitsbeleid valt, heeft daar geen gegevens over; daar wordt de handhaving als een zaak van elk ministerie afzonderlijk beschouwd.