Drie jongeren met schulden: ‘Zonder die stress gaat het mij zeker lukken wat van mijn toekomst te maken’

Compton Riley; 'Door al die financiële problemen werd ik erg negatief. Soms dacht ik aan zelfmoord'. Beeld Eva Faché

Compton Riley (22), Amsterdam:

‘Ik ben geboren zonder een achternaam. Dat zit zo: toen ik als baby door mijn vader erkend moest worden bij de gemeente is er iets misgegaan waardoor mijn achternaam niet werd doorgegeven. Ik werd ingeschreven met alleen mijn drie voornamen: Compton Amar Shaquille. Dat heeft mij later enorm in de problemen gebracht. Ik kon geen werk vinden en ik kreeg geen studiefinanciering. Ondertussen liepen mijn rekeningen op en had ik geen geld om ze te betalen. Op het moment heb ik een schuld van 9.000 euro.

‘De problemen begonnen op mijn 16de. Ik wilde een rekening openen bij de bank, maar dat ging dus niet omdat ik geen achternaam heb. Daarna liep het ook mis op school. Ik studeerde elektrotechniek op het mbo, maar moest daarmee stoppen omdat ik geen geld meer had voor mijn studiekosten. Werk vinden was ook moeilijk. Overal werd ik afgewezen omdat ik geen identiteitskaart met een achternaam kon overhandigen.

‘Uiteindelijk is het wel goed gekomen met die achternaam. Mijn moeder heeft een advocaat ingeschakeld die het voor mij kon regelen. Maar daarmee waren de schulden nog niet weg, en dat had effect op hoe ik in het leven sta. Ik was altijd een positieve jongen. Een vechter. Maar door al die financiële problemen werd ik erg negatief. Soms dacht ik zelfs aan zelfmoord als oplossing voor mijn problemen. Het is zwaar als er telkens een deurwaarder voor je deur staat om je spullen mee te nemen.

‘Ik hoop dat de gemeente Amsterdam mij kan helpen om uit mijn financiële problemen te komen. Ik wil mij weer op mijn toekomst kunnen focussen. Binnenkort krijg ik een eigen woning en ik denk alweer na over een studie. Ik zou graag bij de NS willen werken. Als ik niet meer de stress heb van schulden, dan gaat het mij zeker lukken om wat van mijn toekomst te maken.’

Abdul Alhazza: ‘3.000 euro schuld is veel. Ik weet niet hoe ik dat moet oplossen.’ Beeld Eva Faché

Abdul Alhazza (23), Amsterdam:

‘Ik snap de systemen in Nederland niet zo goed. Hoe het hier bijvoorbeeld geregeld is met uitkeringen en werk – je kunt niet werken en tegelijkertijd een uitkering ontvangen. Die fout maakte ik vorig jaar en daardoor heb ik nu een schuld van 3.000 euro.

‘Ik kom uit Syrië en woon pas vijf jaar in Nederland. Drieënhalf jaar daarvan heb ik in een azc doorgebracht. Daar kon ik niet studeren, niet de taal leren. Begin vorig jaar kreeg ik een verblijfsvergunning en ben ik naar Amsterdam verhuisd. Ik kreeg een uitkering maar wilde werken. Ik wilde niet afhankelijk zijn van een uitkering. Maar ik wist niet zo goed hoe ik dat allemaal moest regelen. Op een gegeven moment kreeg ik een baantje bij H&M terwijl mijn uitkering nog doorliep. Dat duurde een aantal maanden. Nu moet ik die onterecht ontvangen uitkering terugbetalen.

‘Ik studeer nu en ontvang een studiefinanciering van 800 euro per maand. Daarvan gaat 500 euro op aan huur. Dan blijft er nog maar een beetje over voor andere vaste lasten en een beetje voor mijzelf. Werk vinden is ook moeilijk. Ik heb mij wel bij uitzendbureau’s ingeschreven, maar ik word nooit gebeld voor een baantje.

‘Ik vind het zwaar. Ik heb niemand hier in Nederland die mij kan helpen met mijn problemen. 3.000 euro schuld is veel, ik weet niet hoe ik dat moet oplossen. Ik hoop dat gemeente Amsterdam mij kan helpen om hier uit te komen.’

Wesley Verhoeve (27), Den Haag:

‘Op mijn 19de raakte ik dakloos. Ik trok het thuis niet meer. Ik had constant conflicten met mijn stiefvader. Op een avond liep het volledig uit de hand en moest ik mijn sleutels inleveren. Daarna is het niet meer goed gekomen. In totaal heb ik acht jaar op straat geleefd en 16 duizend euro aan schulden gemaakt.

‘Ik sliep echt letterlijk op straat. En omdat ik geen vast adres had, kon ik ook geen baan krijgen. Zo zijn de schulden gaan oplopen. Ik kon mijn ziektekostenverzekering niet meer betalen, ik kreeg boetes op straat voor wildplassen. Het ene na het andere incassobureau wilde geld van mij hebben. En als ik niet op tijd betaalde verhoogden ze de schuld met boetes. Na een tijdje opende ik de brieven van die bureaus niet eens meer. Ik werd er toch alleen maar depressief van. Dat ik op straat leefde hielp ook niet. Ik verloor de grip op de realiteit, had constant slaapgebrek.

‘Ik kwam wel langs bij het daklozenloket, maar daar wisten ze ook niet zo goed wat ze met mij aanmoesten. Heel wat schuldhulpconsulenten hebben mij vergeefs geprobeerd te helpen. Pas toen ik bij het Jongeren Perspectief Fonds terechtkwam is mijn situatie gaan veranderen. Daar werd ik goed begeleid door mensen die mij bij de hand pakten en mij inzage gaven in mijn schulden. Dat heeft mij geleerd om niet direct mijn rekeningen ongezien te verscheuren. Ook hebben zij ervoor gezorgd dat sommige schulden werden gesaneerd.

‘Ik heb een contract met het JPF. Zij beheren mijn uitkering en zorgen ervoor dat eerst al mijn vaste lasten worden betaald. Wat overblijft is voor mij. Het is niet veel, maar voor mijn gemoedstoestand is het goed dat ik niet meer de druk voel van de schulden. Ik ben ook van de straat af, heb nu een eigen woninkje en ik ben aan het solliciteren naar werk. Het gaat mij nu heel goed en ik zal er alles aan doen dat ik nooit meer terug zal vallen in mijn oude gedrag.’