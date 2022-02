Drie jaar na Derk Wiersum wapenen advocaten zich tegen agressie en intimidatie

Deelnemers aan de weerbaarheidstraining worden geïntimideerd door een acteur die een doodenge, opgefokte cliënt speelt. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Ze was eerstejaars advocaat-stagiaire toen het misging, tijdens een bezoek aan een cliënt in de gevangenis. Ze wilde bij de deur van de spreekkamer gaan zitten, zodat ze in geval van nood weg zou kunnen. Maar een beveiliger zei: ga dicht bij de rode noodknop zitten – en die zat bij het raam.

Even later zat ze daar met haar cliënt, zonder begeleiding. Al snel ontstond een verhitte discussie, en ineens probeerde hij met kracht het snoer van een telefoon om haar hals te wikkelen. Toen ze zich verzette, begon de man te schreeuwen. De herrie alarmeerde de beveiliging, die erin slaagde haar cliënt tot bedaren te brengen.

De advocaat-stagiaire vertelt erover op een zonnige vrijdagochtend in februari, tijdens een weerbaarheidstraining in Nieuwersluis. In een vergaderzaal bij de Vecht delen zeven advocaten hun ervaringen met agressie, intimidatie en bedreiging. Ze praten vrijuit omdat de Volkskrant heeft toegezegd hun naam niet te noemen en terughoudend te zijn met details, waardoor hun verhaal onherkenbaar is voor cliënten.

Wake up-call

De training wordt gegeven door de Nederlandse Orde van Advocaten en de Triarii Group. Hij is gratis, dankzij subsidie van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Directe aanleiding was de moord op Derk Wiersum, in september 2019, de raadsman van de kroongetuige in het Marengo-proces. Voor velen was het een wake up-call: zoiets kan dus gebeuren in Nederland, omdat je je werk doet.

In november 2019 sneuvelde bijna nog een advocaat vanwege zijn werk: curator Philippe Scholl werd neergeschoten in Gronau, bij Enschede. Scholl overleefde de aanslag ternauwernood. De rechtbank in Almelo doet op 22 februari uitspraak in de zaak tegen twee verdachten van poging tot moord op Scholl. Tegen hen is 18 en 23 jaar celstraf geëist.

Strafrecht is lang niet het enige specialisme dat gevaar kan opleveren, blijkt tijdens de training. Het speelt overal: van arbeidsrecht (ontslagzaken) tot huurrecht (huisuitzettingen) en familierecht (toewijzing van kinderen). Zeker als zo’n zaak voor betrokkenen van enorm belang is, kunnen emoties volgens de raadslieden hoog oplopen.

Een Rotterdamse advocaat onthult dat ze zich enkele jaren geleden zo bedreigd voelde door een cliënt dat ze het meldde bij de politie. De advocaat-stagiaire is een keer langdurig achtervolgd in haar auto, zegt zij, in verband met een strafzaak. Ze besloot naar het politiebureau te rijden voordat ze haar weg vervolgde. Een lange raadsman met een bril vertelt vrij laconiek dat hij ooit een rouwkaart met zijn eigen naam erop kreeg toegestuurd door een boze cliënt. ‘In dit vak moet je tegen een stootje kunnen’, vindt hij.

Dodenlijst

Tijdens eerdere sessie heeft trainer Sanne Schuurman vergelijkbare én ergere verhalen gehoord. Over mishandeling door een cliënt, pistolen die werden getrokken en bommen onder een auto. Schuurman (46) is een strafrechtadvocaat die veel georganiseerde misdaadzaken doet. Hij stond bijvoorbeeld Robin van O. bij, een van de hoofdverdachten in de strafzaak rond de martelcontainer in Wouwse Plantage.

Meerdere cliënten stonden of staan op een dodenlijst, vertelt Schuurman. In zo’n geval is hij heel alert. Bijvoorbeeld omdat potentiële vijanden misschien staan te posten bij zijn kantoor. ‘Je loopt dan toch anders naar je auto’, zegt hij. ‘De eerste keer dat ik hierover sprak met andere advocaten, zeiden ze gekscherend: als je cliënt op bezoek komt, moet je zorgen dat jouw stoel nooit in de schootslijn staat. Ik wilde weten hoe ik me veiliger kon voelen. Daarom heb ik me hierin verdiept.’

Vechtsportleraar Richard van Asdonck (67) legt de deelnemers uit dat ze geen trucjes zullen leren, bijvoorbeeld om een mes af te pakken. Trucjes bieden schijnveiligheid, zegt hij. Alles begint met een goede basis. Vandaag zal hij vertellen hoe agressie werkt, hoe je het herkent en erop kunt reageren. Problemen voorkomen, daar draait het om.

Het blijft uiteindelijk niet bij theorie. Als je wilt weten wat agressie bij je losmaakt, is het nuttig dat in de praktijk te ervaren, zegt Van Asdonck. Wanneer je onder grote druk staat, val je namelijk terug op je primaire reactie: vechten, vluchten of bevriezen. Op zo’n moment hoor en zie je anders en werkt je fijne motoriek niet meer.

Stoïcijns

Deelnemers die het aandurven, moeten in het midden van de zaal gaan staan en ondergaan hoe is het is om te worden geïntimideerd door een acteur die een doodenge, opgefokte cliënt speelt. Die taak is toebedeeld aan de derde trainer, die voor de gelegenheid een soort bivakmuts opzet.

Even later staan zes deelnemers gespannen te wachten, met hun rug naar de deur. Extra handicap is dat ze de opdracht hebben gekregen te zwijgen. Terwijl ze voor zich uitstaren, valt de deur met een klap dicht, en horen ze hun ‘cliënt’ dichterbij komen.

De lange advocaat krijgt het zwaar te verduren. ‘Nu ben je niet meer zo groot, hè’, roept de gespierde trainer, die heel dicht bij hem staat. Jij belooft gouden bergen. Daar betaal ik ook voor, maar het levert niks op. Ik weet waar je woont, ik zal je krijgen.’ De raadsman straalt ongemak uit, zeker als de trainer begint te schreeuwen: ‘Nou, wanneer ga je eens wat voor me doen!’

Dan volgt een oefening waarin de deelnemers mogen praten. Een van de raadslieden, die werkt in het Gooi, reageert zo stoïcijns mogelijk op de agressie. Zelfs als zijn woeste ‘cliënt’ hem dreigt neer te slaan, weet de advocaat van geen wijken.

Er zijn geen goede of foute reacties, leggen de trainers daarna uit. Maar was hij echt niet bang? Toch wel, zo blijkt, maar de advocaat zag dit als een machtsstrijd waarin hij de regie niet wilde kwijtraken.

In zo’n geval is het verstandiger dicht bij jezelf te blijven, vindt Sanne Schuurman. ‘Je kunt niet doen alsof je niet bang bent.’ Als je in de ‘vechtmodus’ schiet, kan het voor de tegenpartij aanleiding zijn er een schepje bovenop te doen. Dan is het beter om mee te veren, bijvoorbeeld te laten merken dat je naar de ander luistert.

Wie de neiging heeft te ‘bevriezen’ kan er baat bij hebben extra goed te letten op signalen van toenemende agressie en in te grijpen voordat het uit de hand loopt.

Waakzaam

In alle gevallen, betogen de trainers, is voorbereiding cruciaal. Is je kantoor goed beveiligd? Is het misschien handig beveiligingscamera’s op te hangen? Wat doe ik als ik een cliënt met een kort lontje op bezoek krijg, en slecht nieuws moet overbrengen?

Het antwoord op die laatste vraag: informeer van tevoren je collega’s, zodat ze alert zijn. Ga bij de deur zitten. Zorg dat er niets op tafel staat waarmee je cliënt schade kan aanrichten. Ook geen kopje koffie, want daar kan hij mee gooien. Als je hem toch iets te drinken wil aanbieden, kies dan voor een plastic bekertje water. En als je cliënt woedend wegloopt, en je vermoedt dat hij zint op wraak, stuur dan zijn foto naar kantoorgenoten en vraag ze waakzaam te zijn als ze naar buiten gaan.

‘Ik ga proberen vaker even na te denken: wat zou er mis kunnen gaan?’, concludeert de advocaat-stagiaire aan het eind van de middag. ‘Ik besef nu dat ik te vaak bijna hollend ergens aankom, als een soort verstrooide professor, en te gemakkelijk denk dat ik alles ter plekke wel kan oplossen.’

Dat is de kern, beaamt Schuurman: je bewust worden van risico’s en nadenken hoe je die kunt beperken. ‘Ik ben best veel gewend’, vertelt hij na afloop. ‘Maar dat een advocaat-stagiaire zulke heftige dingen meemaakt, daar schrik ik van. Ik hoorde net dat 30 procent van de advocaat-stagiaires afvalt, binnen drie jaar. 30 procent! Iemand zou eens moeten onderzoeken hoeveel vakgenoten stoppen na negatieve ervaringen. Wat naar buiten komt is het topje van de ijsberg, vrees ik.’