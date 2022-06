Drie jaar celstraf voor ‘klusjesman’ Ruinerwold-gezin wegens jarenlange vrijheidsberoving

Leden van de rechtbank bezochten vorig jaar de boerderij in Ruinerwold. Beeld ANP

Het Openbaar Ministerie had vorige maand vier jaar gevangenisstraf geëist. De rechter oordeelt nu dat de 61-jarige B. een belangrijke rol had bij de vrijheidsberoving, zonder zijn hulp hadden de kinderen niet geïsoleerd van de buitenwereld kunnen leven. Hij wist van de afgezonderde situatie van de kinderen en hield die in stand.

De rechter sprak B. vrij van mishandeling van de kinderen. Volgens de rechtbank gebeurde dat uitsluitend buiten zijn aanwezigheid. Daarnaast vindt de rechter niet dat B. schuldig is aan de vrijheidsberoving van de drie oudste kinderen, zij hadden wel de mogelijkheid om weg te gaan.

Schakel met de buitenwereld

Op 14 oktober 2019 werd vader Gerrit Jan van D. met zes van zijn kinderen ontdekt in een boerderij in het Drentse Ruinerwold. Zij leidden daar sinds 2010 een teruggetrokken bestaan, volgens de regels van vaders eigen geloof. De kinderen stonden niet ingeschreven, gingen niet naar school en kwamen niet buiten. De boerderij was hun eigen ‘hof van Eden’, meende de vader.

Josef B. was voor het gezin de schakel met de buitenwereld. De huur van de boerderij verliep via hem, hij deed boodschappen en stond inkomsten af. De geboren Oostenrijker raakte ruim dertig jaar geleden in de ban van de vader van het gezin, Gerrit Jan van D. Die beschouwde zichzelf als de messias van zijn eigen religie. B. leerde hem kennen via de Verenigingskerk en werd later volgens verklaringen de ‘eerste discipel’ van Van D.

De rol van B. was volgens het OM cruciaal. ‘Zonder hem waren de kinderen niet jarenlang geïsoleerd’, aldus de officier van justitie vorige maand tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak.

De veroordeling van de meubelmaker heeft grote principiële zeggingskracht, omdat het OM de vervolging van de vader van de kinderen vorig jaar staakte. Vanwege een eerdere beroerte zou hij niet in staat zijn volwaardig partij te zijn in zijn eigen proces. ‘Hij zit gevangen in zijn eigen brein’, aldus officier van justitie op gezag van deskundigen. Van D. werd verdacht van vrijheidsberoving, mishandeling en seksueel misbruik.

Met name de oudste kinderen (van wie drie nooit in Ruinerwold woonden) uitten hun ongenoegen over het besluit de vader niet te vervolgen. Zij meenden dat uitgesproken moest worden dat wat hen is overkomen onacceptabel is. Dat is nu met de veroordeling van de klusjesman indirect alsnog gebeurd omdat B. nu wel degelijk wordt gestraft voor vrijheidsberoving van één van hen, de oudste van de zes jongste kinderen.

Religie en dwang

Drie van de kinderen maakten vorige maand opnieuw gebruik van hun spreekrecht. Zij benadrukten dat Josef B. net als zij slachtoffer was van een systeem gebaseerd op de religie en dwang van hun vader, die ook B. mishandelde. De kinderen zijn nooit iets aangedaan door de Oostenrijker. Wel nemen ze het hem kwalijk dat hij hun situatie mede mogelijk maakte, in stand hield en geen hulp inschakelde en ook met terugwerkende kracht geen afstand neemt van het handelen van hun vader. ‘Je hebt zo vaak de kans gehad de held in ons leven te zijn’, zei een van de zoons. ‘Waarom heb je nooit ingegrepen?’

B. beriep zich tijdens het proces voortdurend op zijn zwijgrecht. Eerder hekelde hij de ‘heksenjacht’ tegen zijn persoon. Ook benadrukte hij dat hij de kinderen nooit iets had misdaan en dat ze niet onvrij waren; zij konden gewoon de sleutel van de boerderij pakken en de poort van binnenuit ontgrendelen. Hij had begrip voor Van D.’s leefwijze en wilde de ‘idylle’ niet verstoren. B.’s advocaat wees er daarnaast op dat ook de oudere kinderen wisten dat hun jongere broertjes en zusjes in de boerderij leefden, maar niet ingrepen.

De kinderen benadrukten hun geestelijke opsluiting, die zij B. mede verwijten. ‘Natuurlijk zat de deur niet op slot. Dat was ook niet nodig. Fysiek zaten we niet opgesloten, mentaal wel.’ Tegen hun vader loopt nog een civiele procedure, met als inzet een schadevergoeding.

B. zat al een jaar in voorarrest. Daarna mocht hij zijn proces in vrijheid afwachten. De rechter oordeelt nu dat hij direct terug moet naar de gevangenis.