Drie jaar celstraf hangt boven het hoofd van oud-premier Curaçao Gerrit Schotte

De kans is groot dat Gerrit Schotte, de eerste premier van het autonome Curaçao, drie jaar de gevangenis in moet. Dinsdag concludeerde de advocaat-generaal bij de Hoge Raad dat het cassatieberoep van een eerdere veroordeling van Schotte afgewezen moet worden. Doorgaans wijkt de Hoge Raad niet van de conclusie af.

Als het inderdaad tot een definitieve veroordeling van Gerrit Schotte komt, moet de politicus niet alleen de cel in, maar mag hij ook vijf jaar lang geen politiek ambt meer bekleden. Momenteel is Schotte, die tussen 2010 en 2012 premier van Curaçao was, lid van het parlement op het Caribische eiland. Hij leidt er de MFK, de grootste en fel anti-Nederlandse oppositiepartij.

Schotte werd in hoger beroep veroordeeld wegens ambtelijke omkoping, witwassen en valsheid in geschrifte. De Curaçaose politicus zou zich hebben laten omkopen door de Italiaanse gokmaffiabaas Francesco Corallo. Door betalingen aan Schotte probeerde Corallo directe invloed te krijgen op politieke en hoge ambtelijke benoemingen op het eiland.

Vorige week is Gerrit Schotte ook veroordeeld tot terugbetaling van omgerekend zo’n 850 duizend euro. In deze zaak gaat het om betalingen aan de politicus die onder meer op een Zwitserse bankrekening zijn gestort. Ook hiervoor is drie jaar cel geëist, indien Schotte niet betaalt.