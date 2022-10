Drie jaar celstraf geëist voor aanslag op advocatenkantoor, slachtoffer ‘durft hier niet te zijn’

Advocaten staan steeds vaker bloot aan agressie of geweld, afgelopen jaar heeft de helft van hen hiermee te maken gehad. Beeld ANP

Een mortierbom blies zes ramen en een bakstenen muur uit het voormalige advocatenkantoor van José Engels in Heerhugowaard. Het is twee jaar geleden, maar ‘zij moet hier elke dag nog mee leven’, zegt haar raadsman Justin Kötter dinsdag in een rechtszaal bij Schiphol. Daar staat een van de verdachten van de bomaanslag, terecht. Engels laat verstek gaan. ‘Mijn cliënt durft hier simpelweg niet te zijn’, legt Kötter uit.

Volgens het Openbaar Ministerie is Engels bedreigd door haar toenmalige cliënt Dylan T., die uiteindelijk een aanslag liet plegen. Deze T. is dinsdag afwezig, omdat hij pas in januari 2023 voor de rechter staat. De zitting draait om zijn veronderstelde handlanger Chevell C. (22). In de loop van de ochtend vertelt de officier van justitie wat er is gebeurd, in de nacht van 13 oktober 2020. ‘Op camerabeelden is te zien dat een persoon komt aanrijden op een scooter, naar de voorkant van het pand loopt en iets gooit. Daarna zijn twee explosies te horen er rijdt deze persoon weer weg. Een paar dagen later ligt er een briefje in de brievenbus: dit is een waarschuwing voor José.’

Dat was al de tweede dreigbrief voor José Engels, stelt de aanklaagster. Enkele dagen voor de explosie beweerden vrienden van Dylan T. in een brief dat de raadsvrouw nalatig en laks was geweest in zijn strafzaak. Daardoor zou T’s voorwaardelijke jeugd-tbs zijn omgezet in onvoorwaardelijke jeugd-tbs. Engels moest kiezen: 9.000 euro betalen of de ‘ernstige gevolgen’ van haar vermeende fouten ondergaan.

Appjes vormen bewijs

Het is een relatief extreem voorbeeld van een trend: afgelopen jaar heeft de helft van de advocaten te maken gehad met agressie of geweld. Dat bleek in september uit onderzoek van de Nederlandse orde van advocaten. Volgens de aanklaagster speelde Chevell C. een cruciale rol bij de bomaanslag: hij bemiddelde tussen de wraakzuchtige T. en de persoon die de mortierbom liet ontploffen.

Het belangrijkste bewijsmateriaal bestaat uit appjes die ze uitwisselden. Daarin sprak T. over een ‘die deur eruit blazen’, en antwoordde C. met berichten als ‘hij gaat hem vannacht zetten’. Wie de aanslag heeft gepleegd, is onbekend. Maar er is over geappt én het is gebeurd, constateert het Openbaar Ministerie. Naast dreigbrieven met vingerafdrukken van T. is er ruim voldoende bewijs.

Professioneel vuurwerk

C. komt met een andere uitleg voor de appjes: hij deed alsof hij meewerkte aan T's plan, maar heeft niemand geregeld. Dat moet iemand anders hebben gedaan. Ook zou hij niet hebben geweten dat een advocatenkantoor het doelwit was. Ten tijde van de explosie stond het pand leeg, voegt zijn advocaat toe. Het kantoor was enkele maanden eerder verhuisd.

Toen C. werd aangehouden, had hij veel professioneel vuurwerk in huis. Daar handelde C. in, meent de officier van justitie, en hij wist hoeveel schade je ermee kunt aanrichten. Volgens haar gebruiken criminelen steeds vaker zwaar vuurwerk bij aanslagen. Uiteindelijk eist ze drie jaar celstraf tegen C., waarvan anderhalf jaar voorwaardelijk, en ruim 15.000 euro schadevergoeding voor de slachtoffers. Bij de aanslag is niemand gewond geraakt. Wel is een van de werkneemsters mede door de explosie gestopt als advocaat.

Hoe gaat het nu met Engels? ‘Ze heeft nog altijd last van gevoelens van onrust en angst’, zegt Justin Kötters na de zitting. Hij wijt dit aan ‘de totale roekeloosheid’ van de aanslagplegers. ‘Mijn cliënt kan niet inschatten waartoe zij nog meer in staat zijn. De hoofdverdachte, een man met een lang strafblad, zit vast. Maar hij zat ook in de cel toen hij volgens het OM de aanslag aanstuurde.’

De uitspraak wordt verwacht op 16 november.