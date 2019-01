Drie jaar cel geëist voor fraude met paardenvlees

Kwaliteitsmanager Arjen de Ruiter van slachthuis Van Hattem Vlees in de slachterij in het Gelderse Dodewaard. Beeld ANP

‘De consument is bedrogen en de reputatie van de Nederlandse vleesindustrie ligt aan diggelen’, zei officier van justitie Ingeborg Koopmans.

Een vleeshandelaar uit Doesburg en een vrieshuisdirecteur uit Wijhe hoorden een gevangenisstraf van achttien maanden tegen zich eisen, waarvan zes maanden voorwaardelijk. Voorts eiste het OM boetes tot 150 duizend euro tegen de bedrijven van de drie verdachten.

‘Op het etiket moet staan wat er in zit, de vlag moet de lading dekken’, aldus de officier van justitie. ‘Als we daar niet meer op kunnen vertrouwen, is het einde zoek.’ Door hun frauduleuze handelen hebben de verdachten ‘het vertrouwen van de consument in de veiligheid van de kwaliteit van vlees geschonden’ . Ook is hun handelwijze ‘buitengewoon schadelijk geweest voor de reputatie en de integriteit van de Nederlandse vleesverwerkende industrie in zowel binnen- als buitenland’.

Uit het onderzoek van de opsporingsdienst van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is gebleken dat facturen, pakbonnen, orderbonnen, traceerlijsten en weegstickers ‘stelselmatig’ werden aangepast, aldus het OM. Daardoor was het vlees nauwelijks meer traceerbaar, met alle gezondheidsrisico’s van dien. Aanklager Koopmans: ‘Was al het aangevoerde vlees wel veilig? Gezien de gebrekkige registratie van onder meer de aangevoerde paarden en de fraude die plaatsvindt met paardenpaspoorten valt dit te betwijfelen.’

De verdachten namen het ‘omwille van productie en geld verdienen’ niet zo nauw met de regels voor voedselveiligheid en consumentenvertrouwen. De strafeis tegen hoofdverdachte Ben van H., eigenaar van de slachterij, is het zwaarst omdat hij volgens het OM het meeste heeft verdiend aan de vleesfraude. Tegen hem heeft officier Koopmans ook een ontnemingsvordering van 473.500 euro aangekondigd wegens crimineel verkregen winst.

Maar ook zijn medeverdachten, die ontkennen te hebben geweten dat in de slachterij paard met rund werd gemengd, treft volgens het OM blaam. Zij hebben meegewerkt aan de valsheid in geschrifte en de onregelmatigheden met de mantel der liefde bedekt. Zo zette het vrieshuis gewoon ‘halal’ op een partij vlees als de klant daarom vroeg, aldus het OM. ‘Hij had moeten zien dat de vermelding de lading niet dekte’, aldus officier Koopmans.

Ook de tussenhandelaar uit Doesburg verzuimde volgens haar zijn verantwoordelijkheid te nemen en alarm te slaan als documenten niet klopten. ‘Het vlees was niet of nauwelijks traceerbaar, iedereen werd in meer of mindere mate misleid. En waarom? Welnu, zoals zo vaak: omdat het makkelijk is en er geld verdiend moet worden’, aldus officier Koopmans.