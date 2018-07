Drie gewonden bij poging tot liquidatie in Amsterdam

De schietpartij vond plaats in een café aan de Dusartstraat, vlakbij de Ceintuurbaan. Rond 18.50 kwam een man binnen die meerdere keren op de drie mannen schoot. Volgens Het Parool was de aanslag gericht tegen de Pakistaanse Amsterdammer ‘Saqib’, een bekende in het criminele milieu. De politie wil daar niets over zeggen.

De schutter is nog altijd voortvluchtig. In de loop van donderdagnacht werd een witte bestelauto aangetroffen op de Stadionkade in Amsterdam. De politie gaat ervan uit dat deze auto gebruikt is als vluchtauto.

Donderdagavond vond ook een schietpartij plaats aan de Oetgensstraat in Amsterdam-Oost. Daarbij vielen geen gewonden. De politie arresteerde drie verdachten, die vrijdag weer werden vrijgelaten. Volgens de politie zijn er geen aanwijzingen dat beide schietpartijen met elkaar verband houden.

Vrijdagmiddag arresteerde de politie in Amsterdam een 44-jarige Serviër, die verdacht wordt van de liquidatie van Goran Tasic in maart van dit jaar, vermoedelijk vanwege een ruzie in de drugshandel.