Drie gevluchte Kremlin-critici vrezen te zijn vergiftigd in Europa: ‘Alsof ik vuur in mijn handen had’

Jelena Kostjoetsjenko, Natalia Arno en Irina Bablojan Beeld The Insider

De vergiftigingen vonden vanaf oktober vorig jaar plaats in Duitsland, Praag en Georgië, schrijft The Insider. De drie slachtoffers – een verslaggever van onderzoekskrant Novaja Gazeta, een presentator van het kritische radiostation Echo Moskvy en de oprichter van mensenrechtenorganisatie Free Russia Foundation – waren Rusland ontvlucht uit vrees voor repressie.

Over de auteur

Tom Vennink schrijft voor de Volkskrant over Rusland, Oekraïne, Belarus, de Kaukasus en Centraal-Azië. Hij reist geregeld naar de oorlog in Oekraïne. Eerder was hij correspondent in Moskou.

Jelena Kostjoetsjenko, verslaggever van Novaja Gazeta, zegt dat ze afgelopen oktober onwel werd in München. Dagenlang ervoer ze pijn in haar hele lichaam, misselijkheid, paniekaanvallen en slapeloosheid, gevolgd door zwellingen en verkleuringen in haar gezicht.

Duitse artsen vermoeden dat Kostjoetsjenko is vergiftigd. Bloedonderzoek vond echter pas 2,5 maand na de eerste symptomen plaats – te laat om gifsporen te ontdekken, stelde de Duitse politie. De politie sloot het onderzoek naar Kostjoetsjenko’s vergiftiging in mei, maar heropende het vorige maand. Een voormalig deskundige bij de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens zegt tegen The Insider dat Kostjoetsjenko’s symptomen alleen veroorzaakt kunnen zijn door vergiftiging.

Marioepol

Kostjoetsjenko deed vorig jaar als een van de weinige Russische journalisten vanuit Oekraïne verslag van de oorlog. In Oekraïne werd ze door een collega ingelicht dat Tsjetsjeense militairen in het Russische leger de opdracht hadden gekregen om haar te doden als ze zou afreizen naar Marioepol, een Oekraïense stad die door Rusland werd belegerd.

De afgelopen jaren zijn verscheidene critici van president Vladimir Poetin vergiftigd in en buiten Rusland. Oppositieleider Aleksej Navalny werd in 2020 in Siberië vergiftigd met het zenuwgif novitsjok, concludeerden vier Europese laboratoria. Journalisten ontdekten dat de vergiftiging het werk was van een geheime eenheid van de Russische veiligheidsdienst FSB.

Washington

Natalia Arno, voorzitter van de Free Russia Foundation, raakte in mei onwel in Praag. De deur van haar hotelkamer stond open en ze merkte dat er een sterke geur hing. Kort daarna kreeg ze hevige pijn in haar kaken en tong, die zich uitbreidde naar andere lichaamsdelen. Ook proefde ze een metaalachtige smaak in haar mond en verloor ze het gevoel in haar handen en voeten. Na terugkeer in haar woonplaats Washington bezocht ze een arts en begon de Amerikaanse politie een onderzoek.

Bij radiopresentator Irina Bablojan begonnen de vergiftigingssymptomen in oktober na een hotelovernachting in de Georgische hoofdstad Tbilisi. Haar handpalmen werden paars en deden pijn ‘alsof ik vuur in mijn handen had’, aldus Bablojan. Ook ervoer ze slapeloosheid, misselijkheid en een metaalachtige smaak in haar mond. Een ziekenhuis in Berlijn raakte een bloedmonster van Bablojan kwijt. Onlangs is er een nieuw bloedonderzoek begonnen.