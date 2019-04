Drie Franse families doneren samen een half miljard voor herstel Notre-Dame

Vlammen slaan uit het dak van de Notre-Dame. Beeld AP

Het lijkt wel een wedstrijd tussen Franse miljardairs: wie doneert het meeste voor de restauratie van de door brand getroffen Notre-Dame in Parijs. Dinsdagochtend om 00.45 uur, toen het vuur in de kathedraal nog steeds woedde, stelden François-Henri Pinault (56) en zijn vader, de 82-jarige François Pinault, 100 miljoen euro beschikbaar voor de wederopbouw. De zoon heeft in 2005 zijn vader opgevolgd als topman van Kering, het bedrijf waartoe onder meer de luxe merken Gucci, Saint Laurent, Alexander McQueen en Balenciaga behoren. De twee maakten hun gulle donatie bekend kort nadat de Franse president Emmanuel Macron een geldinzamelingsactie had aangekondigd.

Nog geen acht uur later ging een andere tycoon van luxe artikelen ruimschoots over hun aanbod heen. Dinsdagochtend maakten het concern LVMH en de familie van oprichter Bernard Arnault (70) bekend dat zij 200 miljoen euro schenken voor hetzelfde doel. In LVMH zijn onder meer dure modehuizen verenigd als Christian Dior en Louis Vuitton en het drankconglomeraat Moët Hennessy.

Dinsdagmiddag kwam er nog eens 200 miljoen euro bij toen een derde Franse familie zich aan het liefdadigheidsfront meldde. Het cosmeticaconcern L’Oréal, eigendom van de vermogende familie Bettencourt Meyers, geeft ook honderd miljoen euro, evenals een stichting van de familie, de Fondation Bettencourt Schueller.

Door de donaties van de drie families is er nog geen etmaal na de brand al 500 miljoen euro beschikbaar voor de wederopbouw. Daarnaast zouden grote Franse bedrijven en de stad Parijs al meer dan 150 miljoen euro hebben toegezegd.

In 2017 was er volgens de voorzitter van de stichting Vrienden van de Notre-Dame 150 miljoen euro nodig voor een ‘complete restauratie’ van de kathedraal in Parijs. Nog onduidelijk is hoeveel de komende herstelwerkzaamheden gaan kosten, maar dat het een veelvoud van dat bedrag zal zijn, ligt gezien de enorme schade voor de hand.

Kunstzinnig

De drie families zijn beroemd binnen en buiten Frankrijk vanwege de enorme vermogens die zij hebben verzameld, maar ook vanwege de goede doelen waaraan zij geven. Zowel Bernard Arnault als François Pinault bezitten een indrukwekkende kunstcollectie en hebben om die te tonen grote tentoonstellingsruimtes gecreëerd.

François Pinault deed dat eerst buiten Frankrijk: in 2005 kocht hij Palazzo Grassi in Venetië en toverde dat pand aan de Canal Grande om tot een kunstmuseum. Twee jaar later voegde hij daar een andere locatie in dezelfde stad aan toe: Punta della Dogana, een complex dat eens de douanedienst van de Italiaanse havenstad herbergde.

In 2016 maakte hij bekend zijn kunstcollectie ook te willen laten zien in Parijs. Hij heeft daarvoor het voormalige beursgebouw gekocht. De enorme, ronde Bourse de commerce de Paris wordt verbouwd op aanwijzing van de Japanse sterachitect Tadao Ando, die ook al bij de metamorfoses van Palazzo Grassi en Punta della Dogana was betrokken. Pinault is ook eigenaar van veilinghuis Christie’s.

Bernard Arnault zat ondertussen ook niet stil. Hij opende in 2014 na een bouwperiode van acht jaar de Fondation Louis Vuitton, een enorm museum middenin Bois de Boulogne, een groot park in Parijs. Het gebouw is getekend door de Canadees-Amerikaans architect Frank Gehry, die eerder het Guggenheim Museum in Bilbao ontwierp.

Dat Arnault zich nu inzet voor herstel van de Notre-Dame, het belangrijkste erfgoed in Frankrijk, is pikant; in 2012 werd bekend dat de LVMH-topman, toen de rijkste man van Europa en de op drie na rijkste van de wereld (hij schijnt inmiddels een plaats gezakt te zijn), de Belgische nationaliteit wilde aannemen. Het vermoeden bestond dat hij dit deed vanwege de ‘rijkenbelasting’ die de toenmalige socialistische regering wilde instellen. Arnault ontkende dit. President François Hollande trok later het belastingplan in.

De Bettencourts zijn wat minder kunstzinnig. Hun in 1987 opgerichte goededoelenstichting, Fondation Bettencourt Schueller, geeft geld aan wetenschappelijke en sociale projecten, en bevordert daarnaast het ambacht, de documentaire en de koorzang, waarvan de in 2017 overleden Liliane Bettencourt een liefhebber was. Zij kwam in opspraak door belastingfraude en doordat haar familie haar onder curatele liet plaatsen omdat ze op hoge leeftijd veel wegschonk aan een goede vriend.

