Drie Franse agenten doodgeschoten, schutter dood aangetroffen

Beeld AFP

President Macron sprak zijn solidariteit uit met alle agenten in het land. ‘Zij zijn onze helden’, twitterde Macron. Het is nog onduidelijk hoe de schutter om het leven is gekomen.

Het incident gebeurde in een afgelegen gehucht in de buurt van Saint-Just (Puy-de-Dôme), ten zuidwesten van Lyon. Politieagenten kwamen kort na middernacht af op een melding van huiselijk geweld. Zij werden door een 48-jarige man beschoten toen zij zijn vrouw probeerden te bevrijden. Die had haar toevlucht gezocht op het dak van het huis.

Eén agent kwam om het leven terwijl de politie het huis benaderde. Een ander raakte gewond aan zijn dij en is door de reddingsdiensten naar het ziekenhuis gebracht. Nadat de dader het huis in brand had gestoken, vluchtte hij weg. Hij schoot toen nog twee gendarmes dood die bij het huis stonden. Zij behoorden tot de antiterreureenheid GIGN, die ook was uitgerukt. Het huis werd verwoest door de brand.

🔴 Trois gendarmes ont été tués et un quatrième blessé cette nuit dans le Puy-de-Dôme. Ce que l'on sait > https://t.co/gxH1A4XH3o pic.twitter.com/i4SwiRmgYK — Le Parisien (@le_Parisien) 23 december 2020

Campagne geweld

De vrouw is in veiligheid gebracht. De man zou bij de autoriteiten bekend zijn in verband met kwesties rond de voogdij over zijn kinderen. Na een uitgebreide zoekactie van zo’n driehonderd agenten, werd in de loop van de ochtend het lichaam van de man in de buurt gevonden. De agenten die hij heeft gedood waren 21, 37 en 45 jaar.

Minister Darmanin prees de agenten voor hun inzet. ‘De natie buigt voor hun moed en toewijding’, aldus de bewindsman op Twitter.

Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken werden vorig jaar in Frankrijk 146 vrouwen om het leven gebracht door hun partner. De Franse overheid begon toen een grote campagne tegen huiselijk geweld.