Drie doodvonnissen voltrokken vanwege bomaanslag in Irak waarbij ruim 300 mensen omkwamen

Het was de dodelijkste bomaanslag in Irak sinds de door de VS geleide invasie in 2003. De terreurgroep Islamitische Staat (IS) nam destijds de verantwoordelijkheid op zich voor de bloedige aanslag.

Het doodvonnis werd voltrokken door ophanging. Over de namen van de geëxecuteerden is niets bekend gemaakt door de regering van premier Mohammed Shia al-Sudani. Ook wanneer de drie zijn veroordeeld is onbekend. De executies vonden plaats op zondag en maandag, aldus een verklaring. Volgens het Franse persbureau AFP zou Ghazwan al-Zawbaee, die wordt gezien als het brein achter de aanval, tot de doden behoren.

Na afloop werden de families van de slachtoffers van de bomaanslag uit 2016 op de hoogte gebracht dat ‘de terechte doodstraf’ was uitgevoerd tegen ‘drie belangrijke criminelen die schuldig waren bevonden aan hun betrokkenheid bij de terroristische bomaanslagen’, aldus een verklaring van de regering.

Druk winkelcentrum

Op 3 juli 2016 werd een voertuig gevuld met explosieven opgeblazen naast een druk winkelcentrum in Karrada, een voornamelijk sjiitische moslimwijk in de Iraakse hoofdstad. Veel mensen genoten op dat moment juist van een avondje uit om het einde van de Ramadan te vieren.

Veel van de slachtoffers kwamen om door een brand die na de bomaanslag uitbrak in het gebouw. De toenmalige premier, Mustafa al-Kadhimi, beschuldigde al-Zawbaee er destijds al van de ‘hoofdschuldige’ te zijn achter deze aanslag.