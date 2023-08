Drie doden, onder wie twee Nederlanders, door ‘bijbelse’ overstromingen in Slovenië

Ravne na Koroskem, 60 kilometer ten noordoosten van Ljubljana, is overstroomd na hevige regenval vrijdag. Beeld Gregor Ravnjak / AP

Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt de dood van de twee mannen tegen persbureau ANP. De politie doet nog onderzoek naar de precieze doodsoorzaak van de drie slachtoffers. Volgens de Sloveense nieuwssite N1 zijn de twee Nederlandse slachtoffers gevonden in de bergen nabij het stadje Kranj, en zijn ze mogelijk geraakt door bliksem. De Sloveen zou volgens N1 zijn omgekomen bij overstromingen in het dorpje Kamnik.

Volgens Brane Gregorčič van het Sloveense milieuagentschap Arso viel op sommige plekken in het land, waaronder op het vliegveld van Ljubljana, in twaalf uur maar liefst 200 millimeter neerslag. Vooral in de uitlopers van de Julische Alpen in het noordwesten van het land viel heel veel regen. Arso heeft code rood afgekondigd, omdat vele rivieren en bergstromen buiten hun oevers zijn getreden. Naar verwachting zal de regen richting het zuiden en oosten trekken, en nog tot zaterdagochtend aanhouden.

In het hele noorden en westen van Slovenië zijn auto’s, wegen en bruggen ondergelopen, en in berggebieden komen aardverschuivingen voor. Bijna alle regionale wegen in het noorden zijn afgesloten. Reddingswerkers hebben daarom gevraagd om meer rubberboten te sturen naar de getroffen gebieden om mensen mee te kunnen evacueren, en op enkele plekken worden helikopters ingezet. Naar schatting 16 duizend huishoudens zitten zonder stroom en veel huizen zijn ondergelopen. Op sommige plekken is er bovendien geen drinkwater of telefoonverbinding.

Vanwege de aanzwellende rivieren en de aanhoudende regen lopen ook andere delen van Slovenië gevaar. Minister van Defensie Marjan Sarac roept inwoners op zo veel mogelijk binnen te blijven en kondigde aan dat het leger wordt ingezet om hulp te bieden. Meerdere grensovergangen met Oostenrijk zouden zijn gesloten.

Normaal gesproken komt het zelden voor dat er meer dan 20 millimeter regen per dag valt in Slovenië. Maar in een rapport uit 2019 schrijft Arso dat de kans op extreme regenbuien en de intensiteit van die buien groeit door klimaatverandering. Zelfs in een gematigd positief klimaatscenario neemt de extreme regenval in Slovenië tegen het einde van deze eeuw met 50 procent toe.