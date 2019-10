Drie doden in twee jaar door met listeriabacterie besmette vleeswaren

Aalsmeer- een medewerker van Offerman in Aalsmeer pauzeert voor de deur van het pand. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

De listeriabacterie komt veel voor. Besmetting ontstaat doorgaans door het eten van rauwe ingrediënten, bijvoorbeeld zachte kazen van ongepasteuriseerde melk en filet américain. Jaarlijks raken gemiddeld 80 mensen besmet. Gemiddeld overlijdt ongeveer 10 procent. Meestal zijn dit mensen met een verzwakt immuunsysteem. Listeriose kan eventueel met medicijnen worden aangepakt.

Zwangere vrouwen kunnen de bacterie oplopen zonder er zelf last van te hebben, maar het ongeboren kind kan er ziek door worden of zelfs sterven.

Nieuwe techniek

Het RIVM en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) spoorden samen de bron van besmetting samen dankzij een nieuwe techniek. Het spoor leidde naar de vleesproducent Offerman.

Gisteravond werd al bekend dat vleeswaren van Offerman op grote schaal werden teruggeroepen omdat ze besmet zouden kunnen zijn met de listeriabacterie. Bij het bedrijf waren eerder problemen geconstateerd. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit voerde de afgelopen maanden extra inspecties uit. ‘We hadden al de indruk dat zaken daar niet goed op orde waren’, zei een woordvoerder van de Voedsel- en Warenautoriteit tegen de NOS. ‘Ze hebben in het verleden ook al te maken gehad met een listeriabron.’

Volgens de woordvoerder had Offerman extra hygiënemaatregelen genomen in de productielijnen en extra monsters genomen. Dat bleek echter onvoldoende.

Vleesleverancier Offerman roept alle voorverpakte vleeswaren terug die in de fabriek in Aalsmeer zijn gesneden en verpakt. De fabriek, die voorlopig is gesloten, leverde onder meer aan Aldi, Bidfood, Jumbo, Sligro en de Versunie.

Jumbo heeft 135 verschillende vleeswaren uit de schappen gehaald. Bij Sligro gaat het om 168 verpakte artikelen, bij Aldi om 4 producten.

Duitsland

Ook Duitsland kreeg deze week te maken met een voedselschandaal rond de listeriabacterie. Daar overleden twee mensen in de deelstaat Hessen na het consumeren van besmette vleeswaren. De Duitse autoriteiten sloten tijdelijk het bedrijf dat de vleeswaren had geleverd.

