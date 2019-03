Drie doden en vijf gewonden bij schietpartij in Utrecht; verdachten aangehouden

Het nieuws over zijn aanhouding kwam aan het einde van de persconferentie van burgemeester Van Zanen, het Openbaar Ministerie en de politie. Gökmen T. is aangehouden bij een inval aan de Oudenoord in de Utrechtse wijk Pijlsweerd. T. was bekend bij de opsporingsinstanties, zei minister Grapperhaus van Justitie later maandag.

Rond tien voor elf ’s ochtends kwamen bij de politie meldingen binnen van een schietpartij in een tram op het 24 Oktoberplein in Utrecht. Daarbij zouden meerdere gewonden zijn gevallen. Verdachte Gökmen T. had voorafgaand aan zijn daad een rode Renault Clio gestolen. Die werd later verlaten aangetroffen. Op basis van onderzoek in die auto is de naam van de verdachte achterhaald.

Tijdens een persconferentie maakte Rob van Bree van de politie Midden-Nederland bekend dat bij huiszoekingen nog een verdachte is gearresteerd. De mogelijke betrokkenheid van die gearresteerde verdachte bij de schietpartij werd eerst nog onderzocht, maar later op de avond meldde de politie dat hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de gebeurtenissen van vandaag. Volgens de politie is het nog onduidelijk of hij betrokken is bij de schietpartij.

Later maakte de politie in het tv-programma Pauw en Jinek bekend dat er nog een derde persoon is gearresteerd. Volgens Van Bree is het nog onduidelijk of deze derde verdachte iets te maken heeft met de schietpartij.

Motief nog onbekend

Over de motieven van T. is nog niets bekend. Burgemeester Van Zanen zei eerder maandag uit te gaan van een terroristisch motief. Bij een persconferentie van het OM, de politie en de burgemeester werd nogmaals benadrukt dat dat niet uit te sluiten is. Over de toedracht is verder veel onduidelijk. Ook berichten dat de schietpartij een incident in de relationele sfeer was, worden onderzocht, meldt de politie.

Premier Rutte herhaalde later maandagavond wat hij eerder ook zei: er wordt niet uitgesloten dat de verdachte terrorisme als motief had voor zijn daad.

Zou deze schietpartij inderdaad door terroristische motieven zijn ingegeven, dan zou het de eerste zijn van deze soort in de recente geschiedenis. In 2004 werd filmmaker en columnist Theo van Gogh op straat in Amsterdam vermoord door Mohammed B. B. werd veroordeeld tot levenslang omdat hij de moord volgens de rechtbank met een terroristisch oogmerk pleegde. In 2016 pleegden vijf mannen een aanslag met molotovcocktails op een moskee vol bezoekers in Enschede. Daarbij vielen geen slachtoffers. Eind augustus vorig jaar stak een Afghaan met een Duitse verblijfsvergunning twee Amerikaanse toeristen neer op het Centraal Station van Amsterdam. Ook daar was volgens de politie sprake van een terroristisch motief.

Beeld de Volkskrant infographics

Premier Rutte noemde de schietpartij van vandaag een aanslag ‘letterlijk in het hart van ons land’. Voor overheidsgebouwen is een vlaginstructie uitgevaardigd; op die gebouwen hangt de Nederlandse vlag morgen halfstok. Volgens Rutte overheerst nu vooral ‘een gevoel van afschuw en ongeloof over de gebeurtenissen van vandaag’. Minister Grapperhaus van Justitie zei dat de aanslag in de tram ‘zonder precedent’ is.

Hoogste dreigingsniveau

Het dreigingsniveau voor de provincie Utrecht werd vrij snel na de schietpartij verhoogd van 4 naar 5, de maximale hoogte. Dat is vooral om de hulpdiensten hun werk te kunnen laten doen, zei Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid Pieter-Jaap Aalbersberg eerder maandag. Kort na de aanhouding van T. werd het dreigingsniveau weer verlaagd naar 4, hetzelfde niveau als voor de schietpartij, dat ook voor de rest van Nederland geldt.

De NCTV brengt het dreigingsniveau voor de provincie #Utrecht terug naar niveau 4. Aanleiding is de aanhouding van de hoofdverdachte van de schietpartij. Hiermee staat het dreigingsniveau in heel Nederland weer op 4. PJ Aalbersberg NCTV

Aalbersberg begon die persconferentie met de mededeling dat op meerdere plaatsen in de stad geschoten zou zijn, maar dat werd later ontkend door de politie en burgemeester Van Zanen. De gemeente adviseerde alle inwoners van Utrecht om binnen te blijven en alleen naar buiten te gaan als het niet anders kon. Dat advies werd kort na 16 uur ingetrokken, omdat de burgemeester, de politie en het Openbaar Ministerie er niet meer van uitgingen dat er op meerdere plekken schietincidenten waren geweest. Aanvankelijk werd gesproken van negen gewonden, dat aantal werd later bijgesteld naar vijf.

Dit bericht werd op maandag 13.05 uur aangemaakt en is veelvuldig voorzien van updates en nieuwe informatie.

De tram op het 24 Oktoberplein in Utrecht. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant