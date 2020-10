Drie doden bij vermoedelijke terreurdaad in Nice, 21-jarige verdachte is Tunesische migrant

Politiemensen en militairen hebben donderdag in Nice de omgeving van de basiliek afgezet waar eerder die ochtend drie mensen door een vermoedelijke terrorist zijn gedood. Beeld AFP

De vermoedelijk islamistische terrorist is een 21-jarige Tunesiër die vorige maand als illegale migrant Europa is binnengekomen. President Macron heeft de beveiliging opgeschroefd; 7.000 soldaten zullen nu scholen en gebedshuizen bewaken.

Frankrijk schrok donderdag opnieuw op van een gruwelijke terreurdaad nadat twee weken eerder de leraar Samuel Paty in een Parijse voorstad was onthoofd. Op donderdagochtend om half negen stapte de dader de basiliek Notre-Dame de Nice binnen, waar hij een oudere vrouw, een kerkbezoeker, keelde in een poging haar te onthoofden. Vervolgens verwondde hij de 45-jarige koster dodelijk met messteken. Een derde slachtoffer, een 44-jarige Braziliaanse die al ruim 30 jaar in Frankrijk woonde, vluchtte zwaargewond naar een café tegenover de basiliek, waar zij enkele minuten later stierf. Zes anderen raakten gewond.

De politie werd gealarmeerd door een medewerker van een nabijgelegen bakkerij en wist de dader vlak na negen uur na een korte schietpartij te overmeesteren. Bij zijn arrestatie en op weg naar het ziekenhuis waar hij moest worden behandeld aan zijn schotwonden, zou hij voortdurend Allahu akbar – Allah is groot – hebben geroepen. De Tunesiër was in september op Lampedusa aangekomen. Daarna is hij illegaal doorgereisd naar Frankrijk.

Ook elders vonden donderdag mogelijke terreurdaden plaats. In een voorstad van Parijs werd een man gearresteerd die een aanslag op een kerk wilde plegen. De politie was gewaarschuwd door de vader, nadat zijn zoon in de auto was gestapt met de mededeling ‘zoiets als in Nice’ te gaan doen. In het centrum van Lyon werd een man aangehouden die met een mes van 30 centimeter de tram in wilde. Het zou gaan om een 26-jarige Afghaan met psychiatrische problemen. Na zijn arrestatie verklaarde hij dat hij stemmen had gehoord die hem vertelden te gaan doden.

In Montfavet, bij Avignon, werd een man doodgeschoten die omstanders op straat had bedreigd met een wapen. Gevreesd werd dat het ook om copycat-gedrag ging maar de dader bleek niets van doen te hebben met moslimextremisme maar het juist als extreem-rechtse sympathisant gemunt te hebben op migranten. In Saoedi-Arabië verwondde een man met een mes een bewaker van het Franse consulaat in Jeddah. Na aankomst in Nice, later op donderdag, zei president Macron: ‘We worden aangevallen wegens onze waarden, onze waarden van vrijheid en ons verlangen niet voor terreur te wijken.’

De reeks terreurincidenten lijkt een rechtstreeks gevolg van de verontwaardiging in de Arabische wereld over de strengere aanpak van moslimfundamentalisme die president Macron heeft aangekondigd na de moord op leraar Paty. Ook is er woede geuit over de verdediging van Macron van het publiceren van Mohammed-spotprenten. De premier van Pakistan verweet Macron islamofobie uit te lokken, de Turkse president Erdogan riep op tot een boycot van Franse producten. In landen als Indonesië, Pakistan en Bangladesh gingen duizenden mensen de straat op om te protesteren tegen het Franse beleid dat ‘beledigingen aan de profeet’ onder het mom van vrijheid van meningsuiting toestaat.

Uit de hele wereld kwamen donderdag steunbetuigingen voor Frankrijk, ook uit de islamitische wereld. Ibrahim Kalin, woordvoerder van de Turkse president Erdogan bracht zijn condoleances op Twitter over in het Frans en Turks en zei: ‘We zullen elke vorm van terreur en extremisme bestrijden met volharding en in solidariteit.’ Ook vanuit de Verenigde Arabische Emiraten en Qatar kwamen boodschappen van medeleven. De Libanese premier Saad Hariri noemde de aanval in Nice een ‘gruwelijke daad’. ‘Terrorisme heeft geen religie en alle moslims worden opgeroepen zich uit te spreken tegen deze criminele daden, die niets te maken hebben met de islam of de profeet van liefde’, zo schreef hij op Twitter.