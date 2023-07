Drie doden bij schietpartij in Nieuw-Zeeland op eerste dag WK vrouwenvoetbal

Een bouwvakker (links) en een politieagent bij de plek van de schietpartij in Auckland. Beeld AP

Het incident voltrok zich enkele uren voor het eerste fluitsignaal van de openingswedstrijd van het WK voetbal, dat volgens de Nieuw-Zeelandse premier Chris Hipkins gewoon plaats kan vinden.

Hipkins meldt in een persconferentie dat het om een opzichzelfstaand incident in een gebouw in aanbouw ging en er geen risico is voor de nationale veiligheid. ‘Dit lijkt te gaan om de acties van een individu’, aldus Hipkins tegen de pers. Over een motief is nog niets bekend, maar van een terreurdaad zou volgens de premier geen sprake zijn. De Nieuw-Zeelandse regering staat in nauw contact met de FIFA.

Een 24-jarige man drong rond 7.20 uur 's ochtends lokale tijd gewapend een gebouw binnen dat gerenoveerd wordt in het zakendistrict van Auckland. Daar waren volgens de New Zealand Herald op dat moment 180 mensen aan het werk.

De schutter liep na binnenkomst door het gebouw heen en bleef ondertussen schoten lossen. Na het bereiken van de bovenste verdieping hield hij zich schuil in een liftschacht. De politie probeerde contact met hem te leggen. ‘De man loste meer schoten en korte tijd later werd hij dood aangetroffen’, aldus Hipkins. Hoe de schutter om het leven kwam, is nog niet bekendgemaakt.

De verdachte stond onder huisarrest na huiselijk geweld en droeg een enkelband. Normaliter moeten veroordeelden in dat geval blijven op hun woonadres, maar maar er zijn gevallen waarin mensen hun werk op aangewezen plekken kunnen voortzetten.

Dichtbij meerdere WK-locaties

De plek waar de schietpartij plaatsvond ligt in de buurt van meerdere locaties gelinkt aan het WK vrouwenvoetbal, waaronder de fanzone en het hotel van onder meer de Noorse en Filipijnse speelsters. Het openingsfestival voor fans van de FIFA dat donderdagmiddag om 12.00 uur zou beginnen, is volgens nieuwssite Stuff tot zeker 14.00 uur uitgesteld.

Noorwegen speelt om 09.00 uur Nederlandse tijd de openingswedstrijd van het WK tegen thuisland Nieuw-Zeeland in het Eden Park in Auckland. De captain van het Noorse team, Maren Mjelde, liet weten dat de voorbereiding op de openingswedstrijd normaal zal verlopen voor het team.

De speelsters wakker werden van helikopters bij hun hotel, aldus Mjelde in een verklaring. Via de televisie en lokale media kwamen ze erachter wat er aan de hand was. ‘We voelden ons de hele tijd veilig.’

Het Nederlandse team bevindt zich in Tauranga, op zo’n drie uur rijden van Auckland, waar het donderdagochtend trainde.