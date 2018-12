Drie doden bij aanslag in Straatsburg; klopjacht op verdachte nog gaande

Politie zet het centrum van Straatsburg af. Beeld AFP

De schietpartij begon rond acht uur ’s avond begon in het centrum vlakbij de drukbezochte, beroemde kerstmarkt en leidde direct tot grote onrust. De schutter zou het vuur hebben geopend in de rue des Grandes-Arcades in het stadscentrum. Daar raakten twee mensen gewond. Daarop vluchtte de dader naar de Grand’Rue, waar nog meer schoten werden gehoord. Meerdere Franse media meldden ook dat er een schietpartij tussen de man en de politie aan de gang was, maar dat is volgens de politie niet het geval.

Volgens toeschouwers was het stadscentrum veranderd in een ‘soort oorlogsgebied’, wegen waren afgesloten en agenten met getrokken wapens renden door de straten. Op dat moment was nog onduidelijk wat er aan de hand was en of er sprake was van een terreuraanslag. Veiligheidsdiensten riepen burgers op sociale media rustig te blijven en niet op ‘geruchten’ te vertrouwen.

‘We hoorden een aantal schoten, drie, en we zagen mensen rennen. Eentje viel, ik weet niet of dat was omdat ze struikelde of dat ze geraakt werd. De mensen bij de bar schreeuwden: doe dicht, doe dicht!. En de bar ging dicht’, vertelde een getuige aan het Franse persbureau AFP.

De autoriteiten roepen inwoners van de regio op om binnen te blijven, omdat de man gewapend is en het niet bekend is waar hij zich bevindt. Het Europees Parlement werd direct afgesloten, werknemers werden verzocht om het gebouw niet te verlaten. Er bevonden zich op dat moment zo'n 2.000 mensen in het gebouw. Zij mochten het pand rond 03.00 's nachts verlaten.

Grenscontroles

De Franse minister van Binnenlandse Zaken Cristophe Castaner heeft laten weten dat de grenzen streng worden beveiligd en er extra grenscontroles worden gedaan, om te voorkomen dat de schutter het land ontvlucht.

Volgens Castaner, die direct naar Straatsburg is afgereisd, is de schutter geïdentificeerd en heeft hij al een strafblad. Het zou gaan om Chérif C., een 29-jarige inwoner van Straatsburg, die bekend is bij de inlichtingendiensten. De anti-terreurafdeling van het Parket in Parijs start een onderzoek. De Franse premier Emmanual Macron reisde voor een crisisberaad met Castaner af naar Straatsburg en keerde in de zeer vroege ochtend terug naar Parijs.

Staat van paraatheid

In Frankrijk heerst nog steeds een verhoogde staat van paraatheid na de reeks terreuraanslagen die begon met de aanslagen in Parijs in november 2015. Bij een gecoördineerde aanslag op het theater Bataclan en enkele andere plekken in het centrum vielen in totaal 130 doden. Het jaar daarna werd Nice opgeschrikt door een islamistische terreurdaad toen een vrachtwagen een drukke boulevard opreed en meer dan 80 mensen doodreed.

Aan het eind van 2016 werd de kerstmarkt in Berlijn getroffen door een aanslag met een busje. Hierbij kwamen 12 mensen om het leven. Een aanslag op een kerstmarkt in Essen door IS-sympathisanten werd vorig jaar tijdig verijdeld.

Woensdag blijft de kerstmarkt dicht, meldt de burgemeester van Straatsburg. Alle feestelijke activiteiten in de stad zijn ook afgelast.