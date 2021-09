Drie demissionaire staatssecretarissen geven Kamerzetel op

Dilan Yeşilgöz, door de VVD voorgedragen als de nieuwe staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, bij haar dienstauto. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Hun zetel schuift door naar de volgende kandidaten op de lijsten van respectievelijk VVD en D66. De drie nieuwbakken staatssecretarissen belandden na hun benoeming in een uitzonderlijke positie. Zij werden deze zomer in het demissionaire kabinet aangesteld, nadat minister Van ’t Wout (Economische Zaken) was uitgevallen door ziekte en staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) het einde van de kabinetsperiode niet afwachtte en alvast aan een functie elders begon.

Yeşilgöz-Zegerius, Wiersma en Van Weyenberg waren echter in maart eveneens gekozen als Kamerlid. Het combineren van het (Eerste of Tweede) Kamerlidmaatschap met een functie als bewindspersoon is normaliter niet toegestaan. Voor demissionaire bewindslieden die bij nieuwe verkiezingen een Kamerzetel behalen, geldt echter een uitzondering. Die uitzonderingspositie geldt ook voor het drietal, oordeelde de Raad van State woensdag in een advies waar de Tweede Kamer om had gevraagd.

Wel noemt de Raad de aanstelling van de Kamerleden als staatssecretaris ‘uit grondwettelijk oogpunt ongelukkig’. Ook adviseert de Raad van State de wet op dit punt te verduidelijken. De drie kwamen vervolgens tot dezelfde conclusie en geven hun zetel per direct op, zo laten zij in een brief aan Kamervoorzitter Bergkamp weten.

Ik heb besloten mijn kamerzetel op te geven. Zie hier 👇🏼 de brief pic.twitter.com/aVItggWyqT — Dilan Yesilgöz - Zegerius (@DilanYesilgoz) 2 september 2021

Een deel van de Kamer, onder aanvoering van de SP, was zeer kritisch over het feit dat de drie staatssecretarissen hun nieuwe functie bleven combineren met het Kamerlidmaatschap. In feite controleerden zij als Kamerlid hun eigen werk als staatssecretaris. Naar aanleiding van het advies van de Raad van State gaat de Kamer nog in debat over de politieke dubbelfuncties. De Kamer krijg dan de kans de wet op dit punt te verduidelijken, zoals de Raad adviseert.

Het vertrek van Yeşilgöz-Zegerius, Wiersma en Van Weyenberg uit de Kamer betekent dat voorzitter Bergkamp vermoedelijk volgende week drie nieuwe Kamerleden beëdigt. De plekken schuiven in principe door naar de volgende kandidaten op de kieslijsten van VVD en D66 bij de afgelopen Kamerverkiezingen in maart. Voor de VVD zijn dit Jan Klink en Kelly Regterschot, voor D66 Anne-Marijke Podt.

Het feit dat de drie, die worden gezien als talentvolle politici, zijn benoemd als demissionair staatssecretaris, wijst erop dat VVD en D66 voor hen ook in een nieuw te vormen kabinet een rol weggelegd zien. Als ze niet terugkeren in een nieuw kabinet, kunnen ze in principe hun Kamerzetel weer opeisen. Zo stopte Mark Rutte in 2006 als staatssecretaris, nadat hij was benoemd tot VVD-lijsttrekker en nam hij zijn Kamerzetel weer in.

Overigens blijven demissionaire bewindslieden als Kaag, Rutte en Hoekstra nog wel lid van de Tweede Kamer. Zodra zij (eventueel) weer terugkeren in een nieuw kabinet, moeten zij hun zetel alsnog opgeven.