Drie deelnemers aan de betogingen in China: ‘Sinds het Tiananmenprotest van 1989 hebben we bij jonge mensen niet zo’n moed gezien’

Betoging maandag in Beijing. Beeld AFP

Nie (pseudoniem), eind twintig, nam zondag deel aan protesten in Shanghai:

‘Ik ben zondag naar de Urumqistraat in Shanghai geweest. Ik zag ’s ochtends de beelden van de dag ervoor en ik kon me erin vinden. Ik was ook nieuwsgierig naar de atmosfeer. Sinds 1989 (de protesten op het Tiananmenplein, red.) hebben we bij jonge mensen niet zo’n moed gezien. Ik was ontroerd en ik wilde getuige van de geschiedenis te zijn.

‘Ik ging rond 16 uur. De sfeer was kalm, er was nog niet veel politie, en veel mensen waren afwachtend. Ik zag jongeren de weg vragen aan een politieagent: waar is de Urumqistraat? Hij deed alsof hij het niet wist, maar stuurde hen niet weg. Ik denk dat sommige politieagenten in hun hart geen ruzie met ons willen, ze doen gewoon hun werk.

‘Ik hoop dat de protesten tot het aftreden van Xi Jinping leiden, maar we weten allemaal dat dat onmogelijk is. Ik heb ooit als uitwisselingsstudent in Taiwan gewoond, en ik ben jaloers op hun verkiezingen. Zij kunnen de leider kiezen die ze willen, in plaats van een leider die ons leven verlamt. Ik denk niet dat Xi om onze gezondheid geeft, hij wil ons gewoon controleren.

‘Natuurlijk ben ik bang dat de protesten zullen worden neergeslagen. Ik praat er met niemand over, ik wil mezelf niet in gevaar brengen, als enig kind moet ik voor mijn ouders zorgen. Maar als er weer protesten zijn, zal ik weer deelnemen, al is het misschien op de achterste rij. Er zijn veel mensen als ik, we steunen stil de protesten.

‘Het loslaten van het zerocovidbeleid heeft volgens mij meer voordelen dan nadelen. Natuurlijk ben ik bezorgd. Wij jonge mensen zijn niet bang van dit virus, maar mijn opa is niet gevaccineerd. Er zal een moeilijke overgangsperiode zijn, zoals we zagen in Vietnam of Hongkong. We hoeven ook niet alles in één keer af te schaffen, het is niet zwart of wit.’

Stephen (24), leerkracht Engels uit Groot-Brittannië, nam zondag deel aan protesten in Beijing.

‘Mijn wijk zat al twintig dagen in lockdown, toen mijn buren zondag beslisten een optocht naar de wijkbeheerders te houden. Ik woon hier zes jaar, en ik heb nog nooit Chinese mensen zien opstaan tegen hun leiders. Er waren honderd, misschien tweehonderd deelnemers. Ze schreeuwden ‘hef de lockdown’ op, noemden de wijkbeheerders ‘lafaards’ en ‘leugenaars’, en dreigden de hekken af te breken. Na een uur beloofden de beheerders de lockdown op te heffen.

‘Mijn buren zijn blij dat ze weer naar buiten mogen, maar velen zijn ongelukkig dat het zerocovidbeleid doorgaat. De protesten lijken zich nu meer tegen zerocovid te richten. Dat maakt me blij, want dat betekent dat ik misschien naar huis kan om mijn familie in Groot-Brittannië te zien. Ik heb hen al meer dan drie jaar niet gezien. Vliegtuigtickets zijn heel duur. En je moet altijd weer in quarantaine, dat kan ik me niet veroorloven.

Demonstranten maandag in Beijing. Beeld Getty

‘Ik voelde de woede al een tijdje toenemen. Je zag steeds meer protesten op sociale media, dat overtuigde mijn buren ervan om ook in actie te komen. Ze zijn nog steeds patriottisch, maar ze zijn het beu om stil en volgzaam te zijn. En ze voelen zich onveilig. De macht is die covidmedewerkers in hun witte beschermingspakken naar het hoofd gestegen. Ze duwen en slaan mensen, ze schreeuwen, en ze doden huisdieren als de eigenaars in quarantaine moeten.

‘Toen dit zerocovidbeleid begon, was ik het ermee eens. Mijn vader heeft covid gehad en was er bijna aan gestorven. Ik voelde me hier veilig. Maar naarmate het virus minder dodelijk werd, werd het moeilijker. Zeker toen mijn grootmoeder overleed en ik niet naar de begrafenis kon. Maar ik hou nog steeds van China, en de protesten geven me hoop dat het beter zal worden.’

Lavellan (pseudoniem), eind twintig, nam zondag deel aan protesten in Shanghai

‘Ik ben blij je vragen te beantwoorden, ik wil praten en mijn hart luchten. Ik heb zo veel emoties na gisterenavond. Ik was niet eens van plan te gaan demonstreren. Ik wilde gewoon een bloem neerleggen voor de slachtoffers van de brand (zeker tien mensen kwamen vorige week in de stad Urumqi om bij een brand in een flatgebouw in lockdown, red.). Maar toen ik in de Urumqistraat kwam en de menigte zag, voelde ik me omringd door vrienden. Ik wist dat ik het niet in mijn eentje tegen de machtigen opnam.

‘Ik ben altijd tegen het zerocovidbeleid geweest, maar ik had nooit gedacht ertegen te protesteren, het leek me onmogelijk. Ik heb in Shanghai drie maanden in lockdown gezeten, maar toen konden we ons huis en onze wijk niet uit, laat staan dat we op straat konden demonstreren. De onvrede leek ook nog niet zo’n piek te hebben bereikt. Toen was er nog geen brand in Urumqi, en er waren niet de slogans van het Brugprotest in Beijing. Ik denk dat die slogans ons de weg hebben getoond.

‘Zondag had ik voor het eerst sinds de lockdowns het gevoel dat ik op de juiste plek was en dat ik het juiste deed. De menigte gaf me moed en het gevoel dat we samen iets konden bereiken. Natuurlijk was ik ook bezorgd. Ik ben bang om gearresteerd te worden. Vrienden die ooit bij kleine protesten werden gearresteerd, hebben me verteld hoe ze in het politiebureau zijn behandeld. Ze werden uit hun slaap gehouden en hun waardigheid werd hen ontnomen. Ik weet niet of ik dat zou aankunnen.

‘Ik denk dat er in de toekomst meer protesten zullen zijn, maar ik denk niet dat de overheid positief zal reageren. Het zerocovidbeleid zullen ze niet snel beëindigen, maar misschien versoepelen ze enkele details. Zelfs een klein stapje voor hen zou voor ons al en gigantische stap voorwaarts zijn.’