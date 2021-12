Drie dagen nationale rouw in Guatemala na dodelijk ongeluk met vrachtwagen vol migranten in Mexico

Hulpdiensten proberen overlevenden te helpen na de crash van de vrachtwagen met migranten in de zuidelijke Mexicaanse deelstaat Chiapas. Beeld EPA

Het ongeluk gebeurde in de buurt van Tuxtla Gutiérrez, de hoofdstad van de zuidelijke Mexicaanse deelstaat Chiapas. Een vrachtwagenchauffeur verloor de macht over het stuur toen hij op hoge snelheid een scherpe bocht maakte, waarna de trekker met oplegger kantelde en een voetgangersbrug ramde. De vrachtwagen was gevuld met zo’n 160 migranten, hoofdzakelijk uit Guatemala, maar ook uit Honduras, Ecuador, Mexico en de Dominicaanse Republiek. Er waren vermoedelijk acht tot tien kinderen aan boord.

Door de crash werden de ingezetenen van de vrachtwagen met een klap tegen elkaar en tegen de stalen wanden van het voertuig geslingerd. Zeker 105 mensen raakten gewond. Velen van hen zijn er ernstig aan toe. Het dodental zal volgens hulpverleners vermoedelijk nog toenemen. Lokale media toonden beelden van rijen met tientallen lichamen die naast elkaar lagen, bedekt door witte lakens. De chauffeur overleefde het ongeluk en is voortvluchtig.

Hulpverleners verzorgen een gewonde vrouw na het ongeluk. Beeld AP

In Guatemala hangen de vlaggen sinds zaterdag in het hele land voor drie dagen halfstok. ‘Ik leef mee met de families van de slachtoffers, aan wie we alle consulaire hulp zullen bieden die nodig is, inclusief repatriëring’, zei de Guatemalteekse president Alejandro Giammattei.

Ondertussen riep de Guatemalteekse minister van Buitenlandse Zaken, Pedro Bolo, op tot hardere maatregelen tegen mensensmokkel. ‘We moeten de straffen verzwaren voor diegenen die profiteren over de ruggen van onze mensen.’

Opeen gepropt

Elke maand proberen duizenden migranten uit Midden-Amerika in de hoop op een beter leven via Mexico de Amerikaanse grens te bereiken. Vaak zitten ze met honderden opeen gepropt in gammele vrachtwagens, met alle risico’s van dien. Overlevenden van het ongeluk dat zich donderdag voltrok vertelden aan persbureau Reuters dat ze mensensmokkelaars tussen de 2.300 en 3.100 euro hadden betaald om van de grens bij Guatemala naar het midden van Mexico te komen. Van daaruit zouden ze via andere smokkelaars naar de Verenigde Staten afreizen.

Andrés, een migrant uit het Guatemalaanse kustgebied Izabal, zei tegen Reuters dat hij samen met zijn zwager in het voertuig zat. Bij het ongeluk werd Andrés aan de achterkant uit de vrachtwagen gelanceerd, waardoor hij wist te overleven. Zijn zwager overleed. ‘We namen de beslissing om deze tocht samen te maken. Tijdens de reis juichten we naar elkaar. Het is verschrikkelijk dat hij niet levend met mij zal terugkeren.’

De Mexicaanse president Andrés Manuel Lopez Obrador riep de Verenigde Staten op meer te investeren in Midden-Amerika. Dit is volgens hem de enige manier om de oorzaak van de migratiestromen weg te nemen: de schrijnende armoede en onveiligheid waaronder veel mensen gebukt gaan. ‘Het migrantenprobleem kan niet worden opgelost met dwangmaatregelen, maar met kansen op werk en welzijn’, zei Obrador vrijdagavond. ‘Mensen verlaten hun dorpen niet voor de lol, maar uit noodzaak.’

Obrador uitte ook zijn medeleven aan de nabestaanden van het ongeluk. ‘Ik betreur de tragedie in Chiapas ten diepste. Het is zeer pijnlijk. Een omhelzing voor de families van de slachtoffers.’