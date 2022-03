Drie dagen gemeenteraadsverkiezingen van start: achter de schermen bij het ‘feest van de democratie’ in Doesburg

Het stembureau in het stadhuis van Doesburg. Beeld Marcel van den Bergh

Als Ab van der Veen (77) maandagochtend in alle vroegte boven een geopende grijze kliko hangt, kan hij in dat donkere gat als het ware het hart van de democratie horen kloppen. Zo ziet dat er dus uit, een rechtsstaat die – ‘anders dan in het land van Poetin’, zoals hij het zelf zegt – wél functioneert. Dat je op je eerste dag als stembureaulid gewoon een stembus aantreft die leeg is, en niet al halfvol zit met frauduleuze formulieren.

Na de verplichte controle van de klikobak door Van der Veen en drie andere vrijwilligers, opent om 7.30 uur in de burgerzaal van het Doesburgse stadhuis stembureau 1.403. Onder de dikke balken van het 16de eeuwse, laatgotische gebouw en omringd door portretten van oud-burgemeesters, wacht de maagdelijke stembus op de eerste stemformulieren.

Coronavirus

Het is maandag de eerste van drie stemdagen waarop 334 gemeenten een nieuwe raad kiezen. Om de aanloop te spreiden, en zo in coronatijd de verdere verspreiding van het virus te voorkomen, werd vorig jaar tijdens de landelijke verkiezingen voor het eerst meerdaagsstemmen ingevoerd.

De coronamaatregelen mogen grotendeels zijn verdwenen, het over drie dagen verspreid stemmen is gebleven om kwetsbaren en mobielbeperkten te ontzien. Al is het in iets aangepaste vorm. Maandag en dinsdag zijn zo’n 1.700 stemlocaties verspreid over de gemeenten open. Pas woensdag kan op grofweg alle 8.200 kieslokalen worden gestemd voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Stembureauleden strekken de benen. Beeld Marcel van den Bergh

Extra openingstijden vragen om extra handjes, en dat is niet altijd gemakkelijk. Tal van gemeenten zoeken nog stembureauleden en tellers. De oplossing die werd bedacht vanwege corona, ondervindt uitgerekend door hetzelfde virus nu problemen. Want de coronacrisis mag door de oorlog in Oekraïne uit beeld zijn geraakt, de besmettingen zijn niet weg. Maandag werden er ruim 45 duizend positieve testen gemeld bij de GGD. En dus was Rijn Hagedoorn, vanuit de gemeente Doesburg verantwoordelijk voor het organiseren van de verkiezingen, zondagavond laat nog op zoek naar een vrijwilliger om een andere met corona te vervangen.

Feest van de democratie

Ab van der Veen wilde zijn debuut als stembureaulid wel vervroegd maken, liet hij maandagochtend aan Hagedoorn weten, amper twee uur voor hij eigenhandig de kliko controleerde. Zo’n stembureau kwam op Van der Veen altijd wel gezellig over. ‘Het leek me leuk een keer een hele dag temidden van het feest van de democratie door te brengen.’

Net als in veel andere steden en dorpen bestaat het gros van het team van Hagedoorn uit gepensioneerden als Van der Veen. Vaak aangevuld door jongelingen met politieke ambities.

De beroemde rode potloden in het stembureau van Doesburg. Beeld Marcel van den Bergh

In een klein stadje als Doesburg met elfduizend inwoners, is het in de eerste, rustige uren op het stembureau niet alleen een democratisch feest, maar vooral een feest van herkenning. Terwijl de gemeente trakteert op gevulde koeken en een zak drop, klinkt het van: ‘Kijk, meneer Jansen zelf.’ En: ‘Ah, een stemmer, daar is Karel.’ Die wil op zijn beurt wel weten hoe de Oostenrijkse wintersport van vrijwilliger Yolanda was. ‘Prachtig weer, strakblauw.’

Er wordt ook heus gewerkt. Een eerste vrijwilliger ontvangt in geel hesje stemmers en wijst op wat rest van de coronaregels en de mogelijkheid desgewenst de handen te desinfecteren. Een tweede controleert of stempas, persoon en identiteitsbewijs bij elkaar horen. Terwijl een derde tegelijkertijd op de ‘rode lijst’ controleert of de stemgerechtigde sinds het versturen van de stempas niet is overleden. Zo niet, dan wordt een stemformulier met rood potlood onder het spatscherm doorgeschoven.

Na het stemhokje zit bij de grijze kliko de vierde en laatste wachtpost. Wybo Masselink (70) wijst waar het langwerpige vel papier in moet en neemt de rode potloden weer terug, die hij vervolgens ontsmet. ‘Overwerkt gaan we niet raken’, zegt Masselink lachend.

File

Landelijk wordt de grootste drukte tijdens de volwaardige verkiezingsdag van woensdag verwacht. De opkomst voor de gemeenteraad (tussen de 50 en 60 procent) is altijd lager dan bij landelijke verkiezingen (rond de 80 procent). De grote vraag is nu wat de oorlog in Oekraïne doet met de opkomst. Wordt de beperkte aandacht in aanloop naar de verkiezingen gecompenseerd door het besef dat we hier wél in vrijheid onze leiders kunnen kiezen?

Als erfenis van de coronacrisis staan er spatschermen tusen de stembureauleden en de kiezers. Beeld Marcel van den Bergh

Maandagochtend is dat laatste nog niet zichtbaar. Na vier uur staat de teller op 94 uitgebrachte stemmen in Doesburg – met een populatie van zo’n negenduizend stemgerechtigden.

Toch heeft er dan al even een kleine file gestaan voor de tafel met paspoortcontrole. Een vrouw die overduidelijk moeite heeft met de Nederlandse taal laat een verkiezingsflyer zien. Ze maakt kenbaar dat ze wil weten waar deze kandidaat op de lijst te vinden is. Valt dit onder de toegestane hulp buiten het stemhokje of onder beïnvloeding, vragen de stembureauleden zich hardop af. In het online examen dat ze vooraf allemaal moesten afleggen, kwam deze casus niet voor. Uiteindelijk wordt de vrouw alleen de partij waartoe de kandidaat van haar voorkeur behoort gewezen en lijkt ze er na enige tijd in het stemhokje uit te komen.

Als de opstopping voorbij is gaat Masselink nog een keer rond met de dropjes. ‘De hele dag kost en inwoning’, zegt Van der Veen, die zichtbaar geniet van zijn taak voor de monumentale schouw in de burgerzaal. Dat hij als stembureaulid ook nog recht heeft op een vergoeding van tussen de 100 en 150 euro, is hem dan alweer ontschoten. Ook de anderen weten niet precies wat ze per dag krijgen overgemaakt. Masselink: ‘Zie je wel, daar doen wij het dus niet voor’.