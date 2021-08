Drie bussen met Nederlanders veilig op vliegveld Kabul: ‘Grote opluchting’

Amerikaanse soldaten helpen in Qatar mensen die net geëvacueerd zijn uit Afghanistan. Beeld AFP

De groep werd om 02.00 Nederlandse tijd binnengelaten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert iedereen die nu nog niet binnen is, om terug te gaan naar een veilige locatie en daar instructies af te wachten.

‘Ik ben heel blij’, zegt de Nederlandse geneeskundestudent M. ‘De opluchting is groot. Ik krijg er wel energie van nu we eindelijk op de luchthaven zijn.’ De man, die gedurende de busreis in direct contact stond met de Nederlandse ambassadeur, bevestigt dat alle Nederlanders uit de bussen nu in veilige handen zijn en dat niemand gewond is geraakt. Op woensdag, toen de reis begon, is een ‘jongedame’ wel vanuit de bus naar het ziekenhuis gebracht. Zij had last van de extreme hitte onderweg.

M. beleefde de reis vooral als ‘onaangenaam, maar niet angstig’. Taliban hebben de Nederlanders niet bedreigd, op een ingetikte ruit na. ‘Kinderen schrokken onderweg wel meerdere keren van waarschuwingsschoten in de lucht’, aldus M.

Veilige doorgang

Buitenlandse Zaken had van tevoren afspraken gemaakt met de Taliban over een veilige doorgang van de Nederlanders. Er waren geen bewakers aan boord van de bussen. Zeven passagiers zonder Nederlands paspoort, die zich onderweg stiekem hadden verschanst in de bus, zijn ‘een beetje hardhandig door Taliban de bus uitgemept’, zegt M. Talibanstrijders zijn dus even in de bus geweest, maar lieten de Nederlanders met rust.

De bus is 20 uur onderweg geweest vanaf een veilige locatie in de stad naar het vliegveld. Nederlanders stapten woensdagmorgen in, maar kwamen al gauw vast te zitten in het verkeer. ‘Twintig uur zonder sanitaire voorzieningen, je kunt je voorstellen dat alleen al om die reden iedereen blij is om nu op het vliegveld te zijn’, zegt M.

Uiterste vertrekdatum

Tienduizenden Afghanen probeerden afgelopen dagen naar het vliegveld te komen, in de hoop dat buitenlanders hen meenemen en asiel verlenen. De uiterste vertekdatum voor buitenlandse strijdkrachten is 31 augustus. Voor die tijd hebben de militairen vier tot vijf dagen nodig om zelf de evacueren. Vandaar dat de poorten van het vliegveld nu dicht zijn. De Amerikaanse ambassade spreekt daarnaast van een ‘terreurdreiging’ rondom de luchthaven.

Het is onduidelijk hoeveel mensen met een Nederlands paspoort nu nog in Afghanistan zijn. Vooralsnog is er geen reden om aan te nemen dat zij op een later tijdstip niet alsnog weg kunnen. Als de buitenlandse militairen zijn vertrokken en de situatie gekalmeerd is, zijn de Taliban van plan om weer commerciële vluchten te laten komen en gaan. Iedereen in het bezit van een visum of een buitenlands paspoort zou dan in en uit Kabul moeten kunnen vliegen.