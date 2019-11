Drie arrestaties bij grootschalige actie in Oss tegen Brabantse drugshandel

Beeld ANP

De operatie, Alfa gedoopt, is gericht tegen een crimineel familienetwerk, aldus de politie. Er zijn verdenkingen van grootschalige drugshandel, waarbij ernstig geweld en intimidatie niet worden geschuwd. De gearresteerde mensen worden verdacht van het lidmaatschap van een criminele organisatie en het bezit van vuurwapens.

De politie grendelde het terrein van het woonwagenkamp af met duizend meter hekwerk en witte zeilen. De toegangen werden bewaakt door een peloton van de mobiele eenheid en agenten met honden. Er is ook inval gedaan in de woning van de hoofdverdachte in Herpen. De politie en defensiespecialisten zichten naar geld, drugs en vuurwapens. Er werden ook speurhonden ingezet.

‘Wij denken dat op dit kamp de criminele activiteiten van de familie werden beraamd. Samen met specialisten van Defensie en de Belastingdienst zoeken wij op het terrein onder meer naar geld, drugs en vuurwapens’, zei de onderzoeksleiding. Operatie Alfa begon woensdag met de aanhouding van de hoofdverdachte. Hij werd in zijn auto door een arrestatieteam klemgereden.

De arrestanten zijn volgens lokale media de 48-jarige Martien R., zijn 26-jarige zoon Toon en een onbekende man van 56 jaar. Ze zitten in alle beperkingen en mogen alleen contact hebben met hun advocaat.

Snelwegmoord

Martien R. wordt omschreven als een kopstuk van de Brabantse onderwereld. Zijn naam is de laatste jaren gevallen in zaken rond liquidaties of pogingen daartoe. Zo werd hij vervolgd voor de moord op Hans van Geenen, een wiethandelaar die in 2008 om het leven kwam toen de auto waarin hij meereed op de A37 bij Nijmegen werd doorzeefd met kogels. Martien R. werd aanvankelijk tot 23 jaar cel veroordeeld, maar werd in hoger beroep vrijgesproken.

In 2018 werd Martien R. opnieuw gearresteerd in verband met de toen tien jaar oude ‘snelwegmoord’. Dit keer omdat er in 2015 een poging was gedaan om de toenmalige vriendin van Van Geenen om het leven te brengen. Voor deze mislukte moordpoging is in februari van dit jaar een 47-jarige Limburger tot 12 jaar cel veroordeeld plus tbs met dwangverpleging. Martien R. werd door de politie gezien als opdrachtgever voor de moord, maar werd wegens gebrek aan bewijs vrijgelaten.

Kamp ontruimd

De bewoners van het woonwagenkamp aan de Hoogheuvelstraat in Oss zijn woensdag elders ondergebracht voor de duur van het onderzoek. Dat gaat naar verwachting enkele dagen duren. Vorig jaar november moesten ze ook al tijdelijk hun woningen verlaten. Toen verrichtte de politie sporenonderzoek nadat in het kamp vijf maanden eerder een 30-jarige man was doodgeschoten. Vorige maand was er ook al een inval en werden grondstoffen voor de productie van drugs aangetroffen.