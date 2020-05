Drie aangiften wegens handtastelijkheid tegen officier op marineschip Karel Doorman

Het marineschip Zr. Ms. Karel Doorman arriveert in de haven van Philipsburg op Sint Maarten, om het zorgstelsel op de Nederlandse eilanden te ondersteunen. Beeld ANP

De aangiften zijn dit weekeinde gedaan, toen de Karel Doorman lag aangemeerd bij Sint Maarten. Aanvankelijk ging het om een aangifte door één matroos, maar toen marechaussees aan bood waren voor de aangifte meldden zich nog twee matrozen. Zij zouden eerder door de officier seksueel zijn geïntimideerd.

Steun

Volgens een woordvoerder van Defensie bevindt de Karel Doorman, een zogeheten joint support ship met zo’n 160 mensen aan boord, zich momenteel in de Caribische Zee. Het marineschip kwam vorige maand in de regio aan. Het heeft een missie van drie maanden, vooral bedoeld om tijdens de coronacrisis steun te geven aan de zes Caribische eilanden in het koninkrijk.

Die steun bestaat zowel uit mensen als uit materieel. De Karel Doorman kan zorgen voor medisch transport en beschikt over twee Cougar-helikopters van de luchtmacht, die bijvoorbeeld ingezet kunnen worden voor medische evacuaties van de kleine Bovenwindse eilanden Saba en Sint Eustatius, waar relatief weinig medische faciliteiten zijn.

De overkomst uit Nederland van het marineschip, dat ook groot militair materieel kan vervoeren en andere oorlogsschepen kan bevoorraden, baarde bij een deel van de bevolking in de Caribische rijksdelen opzien. De komst van het schip werd in verband gebracht met toegenomen maritieme activiteit van de Verenigde Staten in de buurt van de kust van Venezuela, dat niet ver af ligt van de drie Bovenwindse eilanden (Aruba, Curaçao en Bonaire).

Invasie

Het ministerie van Defensie heeft steeds stellig ontkend dat het de Karel Doorman heeft gestuurd om extra Nederlands defensiepersoneel en -materieel beschikbaar te hebben voor de gevolgen van een eventuele Amerikaanse, of door de Verenigde Staten aangestuurde invasie van Venezuela. Bij die gevolgen valt te denken aan de komst per boot van nog meer Venezolanen die hun land willen ontvluchten.

Feit is wel dat het ministerie van Defensie, dat ook verantwoordelijk is voor de grensbescherming van de drie autonome landen in het Caribische deel van het koninkrijk (Sint Maarten, Aruba en Curaçao), de afgelopen tijd extra mensen en spullen voor de kustwacht heeft ingezet en op de Caribische zee meer dan gebruikelijk actief is.

Volgens Defensie heeft dit te maken met het feit dat door de coronacrisis de Caribische eilanden te weinig capaciteit hebben om naast de medische zorg voor de eigen mensen ook hulp te kunnen bieden aan ongedocumenteerden, zoals uit het buurland Venezuela. Door de politieke en economische crisis in dat land zijn de afgelopen jaren al duizenden Venezolaanse burgers illegaal op met name Curaçao en Aruba neergestreken.