Drents windpark is onderaannemer kwijt na dreigbrief

‘Dat wat u in twintig jaar heeft opgebouwd gaan wij zorgvuldig afbreken’, staat er onder meer in de brief. En: ‘Als u uw onderneming voort wilt zetten, stopt u de werkzaamheden voor windboeren en dat binnen één week en maakt u dit bekend middels een persverklaring.’

‘Wat moest ik anders?’, zegt directeur Ben Timmermans van Avitec Infra & milieu uit Nieuw-Buinen tegen Dagblad van het Noorden. ‘Ik wil het risico niet lopen.’ Zijn onderneming zou 15 kilometer puin- en asfaltwegen aanleggen voor het windpark De Drentse Monden en Oostermoer. Een klus van 5 miljoen euro.

Tegen de bouw van twee windmolenparken in de Groningse en Drentse Veenkoloniën is veel protest, dat bovendien verhardt. Met name in Noord-Nederland neemt het ‘extremistisch’ verzet tegen windmolenparken ‘in sommige gevallen buitenwettelijke vormen’ aan en gaat gepaard met ‘bedreiging, intimidatie en vernieling’, aldus de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) september vorig jaar al in een rapportage.

Eerder kregen betrokken bedrijven anonieme dreigbrieven en werden openbaar bestuurders als nazi’s afgebeeld. Een schuur ging in vlammen op. Op akkers werden metalen voorwerpen gelegd om landbouwvoertuigen te beschadigen. Onlangs dumpten onbekende tegenstanders asbest op een van de windparklocaties en bij het stationsgebied in Delfzijl, waar Timmermans’ bedrijf Avitec een rotonde aanlegt.

Het dreigement steekt de ondernemer uit Nieuw-Buinen des te meer, omdat hij zich met zijn bedrijf (150 werknemers) juist inspant voor de leefbaarheid in de Drentse gemeenschap. Zo is hij onder andere initiatiefnemer en hoofdsponsor van de nieuwe ijsbaan in het dorp. ‘Daarom doet het ons extra veel pijn dat een groep tegenstanders van het windpark ons beoordeelt als een bedrijf dat uitsluitend uit is op financieel gewin’, zegt Timmermans.

Algemeen directeur Wim Wolters van windpark De Drentse Monden en Oostermoer zegt dat het onder druk afhaken van Timmermans’ bedrijf voor spijtig is voor de lokale economie. ‘De bouw van het windmolenpark voorkomen actievoerders hiermee niet, maar ze schaden wel het regionale bedrijfsleven’, zegt hij tegen Dagblad van het Noorden.

De politie heeft een speciaal rechercheteam van twintig man sterk opgetuigd om de windmolenterreur te onderzoeken. Officier van Justitie Johan Stoffels veroordeelt het dreigement in Dagblad van het Noorden. Wat opsporing van de daders lastig maakt, is dat de politie stuit op zwijgzaamheid.