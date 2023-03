Drenthe stemt massaal BBB: ‘Nu moeten we bewijzen dat we niet alleen tegen zijn’

Verkiezingsavond in het provinciehuis in Assen. Lijstaanvoerder Gert-Jan Schuinder (midden) samen met zijn zoons en zijn vrouw bij het zien van de uitslag uit Emmen. Beeld harry cock

Cindy Lodeizen uit Assen had het niet verwacht, toen ze zich kandidaat stelde voor de BoerBurgerBeweging in Drenthe. ‘Maar misschien heb ik na vanavond wel een nieuwe baan.’ De nummer 10 op de kieslijst is in het dagelijks leven bodemadviseur bij de Omgevingsdienst. ‘Ik wil niet te vroeg juichen. Maar hé, wij kunnen alleen maar winnen.’

De partijen die een plekje in het Drents parlement hopen te veroveren, zijn woensdagavond bijeen in het Provinciehuis in Assen. Net als in Groningen, Friesland, Overijssel en Gelderland stoomt nieuwkomer BBB in Drenthe af op een daverende verkiezingswinst.

Bij gebrek aan exitpolls zijn tot na middernacht de ogen vooral gericht op schermpjes die berichten van over de provinciegrens brengen. ‘Laat maar zien’, jubelt BBB-lijsttrekker Gert-Jan Schuinder uit Zuidlaarderveen als vanuit de NOS-studio de voorlopige zetelverdeling uit Overijssel binnen druppelt. ‘Allemaal verlies, behalve wij. Zeventien zetels! Dit is echt een feestje voor de democratie!’

Agnes Jongman uit Nieuw Ballinge is de nummer 2 op de lijst. BBB, ze kan het niet vaak genoeg zeggen, is er echt niet alleen voor de boeren. ‘Ik ben zelf ook een burger, die toevallig tegen een boer is aangelopen. Zie: zelfs in Noord-Holland worden we de grootste. Dat is echt niet alleen platteland.’

Lijsttrekker Schuinder werd opgeleid als verpleegkundige, is al jaren manager in de zorg én voorzitter van de tennisclub in Zuidlaren. Hij houdt thuis een paar Husumers, een zeldzaam varkensras. Maar liever dan over zijn boerenhobby praat hij over burgerzaken.

‘Hoe wij over stikstof en de wolf in Drenthe denken, dat weten de mensen inmiddels denk ik wel. Liever heb ik het over onze plannen met het vliegveld in Eelde, of over de verdubbeling van de N34 richting Emmen.’

Schuinder wil maar zeggen: de BBB is zeker geen one issue-partij. ‘Van heidelandschap tot winkelstraat’, probeert de nieuwe partij zich in haar provinciale verkiezingsprogramma te presenteren als de partij van de provincie.

De eerste Drentse uitslag komt uit Emmen: 35 procent. ‘Wow!’.

Jongman weet dat de partij een grote verantwoordelijkheid wacht. ‘Mensen waarschuwen ons: geen Forum-toestanden. Maar daar hoeven ze niet bang voor te zijn. Daar staan wij voor in.’

Ook voorman Schuinder benadrukt: ‘We zijn echt goed voorbereid. Al sinds de zomer van 2020 zijn we bezig met deze club. Het is niet zo dat we nu opeens in de rats zitten: waar halen we die Statenleden vandaan?’ Op de statafel staan behalve lege colaglazen drie bierflesjes: 0.0. Monsterzege of niet: BBB heeft voorlopig een alcoholvrije avond. Bitterballen mogen wel, gelukkig.

Een stuk wilder gaat het er aan toe bij de ChristenUnie-jongeren, die de dansvloer onveilig maken. Bij de BBB komt de vervoering van de uitslag.

Meppel: 27,9 procent. ‘Hoppa!’

Een nieuwe baan voor Cindy Lodeizen komt steeds dichterbij. De proteststem heeft BBB ruimschoots geoogst. ‘Nu is het aan ons om te bewijzen dat we niet alleen tegen zijn, maar ook dingen voor elkaar kunnen krijgen.’

Commissaris van de Koning van Drenthe Jetta Klijnsma ontmoet enkele BBB-kandidaten. Beeld harry cock

In alle gemeenten de grootste

Uiteindelijk kleurt heel Drenthe lichtgroen. BBB wordt in alle gemeenten de grootste. De eindscore: 33,5 procent van de stemmen, goed voor 17 zetels. De rest volgt op grote achterstand. VVD: 4, PvdA: 4, CDA: 3. Het huidige college (dat al uit vijf partijen bestond) in z’n meerderheid kwijt.

Over de volgende stap is ook al nagedacht. Lijsttrekker Schuinder weet wie hij morgen moet bellen om als informateur aan de slag te gaan. En er is een ‘groslijst’ van mensen met ‘een bulk bestuurlijke ervaring’. ‘We worden landelijk gefaciliteerd. Alles staat klaar.’ Als schijnbaar ervaren politicus zegt hij over samenwerken met de PVV: ‘Dat is een scenario. Met voor- en nadelen. Op voorhand sluiten we niemand uit.’

Misschien komt de liefde juist wel van anderen. Al tijdens de campagne namen CDA en VVD in Drenthe afstand van regeringsbeleid. Bijvoorbeeld door 2030 niet langer heilig te verklaren als jaar waarin de stikstoftuitstoot gehalveerd moet zijn. En door het onteigenen van boeren taboe te verklaren, zelfs niet als uiterste noodzaak.

‘Ik ben de afgelopen dagen al volop gebeld’, grijnst Schuinder, terwijl zijn zoon een boerenzakdoek vouwt.

‘Het is aan de grootste partij om de formatie te starten. En die zal nagaan waar partijen elkaar kunnen vinden’, zegt VVD’er Henk Brink eerder op de avond diplomatiek. Ook CDA-leider Henk Jumelet kent z’n klassiekers. ‘Ons past bescheidenheid. Maar als je kunt helpen om het bestuur van Drenthe op orde te houden, dan ben ik beschikbaar.’

BBB heeft de kiezer in Drenthe veel beloofd. Voor het behoud van schaapskooien en bibliotheken in kleine dorpen zal vast een meerderheid te vinden zijn. Net als voor de aanpak van de gevaarlijke kruising op de provinciale weg N371 nabij Havelte, zoals in het verkiezingsprogramma staat.

Maar daarin stelt de partij ook: ‘Reductie veestapel is niet nodig om te voldoen in stikstofdoelen’, terwijl vrijwel alle instanties en deskundigen dat ondenkbaar achten. En voor wolven die zich vergrijpen aan schapen moet als het aan BBB ligt een afschotbeleid komen.

Maar daarover heeft de provincie niets te zeggen; de wolf geniet een Europese beschermde status. De provincie Gelderland werd door de rechter al teruggefloten voor het verjagen van het dier met paintballgeweren.

Zo beschouwd moet er nog heel wat water door de Drentse Aa stromen voor Drenthe een nieuw bestuur heeft. Schuinder vertrouwt op een ‘nuchtere en pragmatische aanpak’. ‘We weten wat ons te doen staat.’

Commissaris van de Koning Jetta Klijnsma houdt de moed erin. ‘Laten we uit onze schuttersputjes komen, de armen in elkaar haken en er voor Drenthe iets moois van maken.’