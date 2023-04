Drenthe kiest als eerste eigen koers in stikstofdossier, onduidelijk blijft welke

Voormalig CU-gedeputeerde Tijsse Stelpstra (gezien op de rug) feliciteert BBB-leden van het nieuwe provinciebestuur in Drenthe. Beeld Harry Cock / de Volkskrant

Drenthe is de eerste provincie waar een bestuur in wording expliciet afwijkt van het landelijke stikstofbeleid. CDA, VVD en PvdA verklaarden in de Provinciale Staten openlijk hun steun aan de BoerBurgerBeweging (BBB), met wie zij hopen een coalitie te gaan vormen.

Het jaar 2030, waarin volgens het landelijke regeerakkoord de stikstofneerslag op gevoelige natuur fors moet zijn teruggedrongen, laten de formerende partijen bij voorbaat los. Ook worden boeren in Drenthe niet gedwongen te stoppen met hun bedrijf, de stok achter de deur van stikstofminister Christianne van der Wal (VVD).

‘Randvoorwaarden loslaten’

Voor 1 juli moet de provincie gebiedsplannen inleveren voor stikstofreductie en natuurherstel. Dat is voor de BBB niet langer een deadline, maar een datum ‘waarop het vervolgproces start’, aldus fractievoorzitter Gert-Jan Schuinder. Een Landbouwakkoord – dat er nog niet is – is cruciaal, zei hij. Schuinder wil ook eerst inzicht in alle provinciale en gemeentelijke vergunningen. ‘Dat zal er eind 2023 zijn.’

Wat er in de tussentijd in Drenthe zal gebeuren, bleef erg onduidelijk. ‘We zeggen niet tegen ambtenaren: ga naar huis. Maar we willen niet dat het provinciebestuur over haar graf heen gaat regeren’, aldus Schuinder. ‘We gaan het gesprek voeren over hoe we versnelling kunnen maken in het stikstofdossier door deze randvoorwaarden los te laten’, zei PvdA-fractievoorzitter Yvonne Turenhout. ‘Laten we ons aan de wet houden en proberen verder te komen’, vulde haar collega van het CDA Henk Jumelet aan.

CDA en VVD werd door andere fracties verweten af te wijken van het kabinetsbeleid dat zij zelf in Den Haag hebben uitgestippeld. ‘Wij varen op het gebied van stikstof een andere koers dan onze vrienden in Den Haag’, verdedigde Willemien Meeuwissen (VVD) zich. Tot nu toe was dat enkel in de verkiezingscampagne het geval. Het kwam Meeuwissen op kritiek te staan van Renate Zuiker (PvdD). ‘De VVD eet van twee walletjes. Wees gewoon duidelijk: bent u nog wel van de VVD?’ Ook de PvdA in Drenthe laat de landelijke partijlijn los door de BBB bij te vallen.

Grote opluchting

De chaos in het provinciehuis leek compleet toen de BBB – met steun van de beoogde coalitiepartners, zo leek het – een motie wilde indienen om het provinciale stikstofbeleid formeel op pauze te zetten. Oppositiepartijen kwamen met een tegenmotie in het geweer. Het bracht vooral Henk Jumelet (nu nog lid van het provinciebestuur, maar namens het CDA aan het onderhandelen over deelname aan het nieuwe college met BBB) in een ongemakkelijke positie.

Na de toezegging van het – huidige – college dat eind juni in een ingelaste Statenvergadering nog eens gekeken zal worden hoe de vlag erbij hangt, werden beide moties ingetrokken. Tot grote opluchting van commissaris van de Koning Jetta Klijnsma. ‘Gaat u hier een gewoonte van maken? Dat zou wel heel plezierig zijn.’