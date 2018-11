Drenthe en Groningen promoten zonnepanelen van Zuid-Koreaanse clusterbommenproducent

Zonnepanelen. Beeld ANP

Dat blijkt uit onderzoek van RTV Drenthe en onderzoeksplatform Follow the Money. Het gaat om zonnepanelen van het merk Q-Cells. Dat maakt onderdeel uit van het Zuid-Koreaanse bedrijf Hanwha, dat verschillende dochterondernemingen heeft. Een daarvan, Hanwha Corp., produceert wapens en munitie, waaronder clusterbommen.

De inzet van clusterbommen is omstreden omdat ze bij gebruik veel burgerslachtoffers maken. Clusterbommen zijn sinds 2008 verboden in een internationaal verdrag dat door meer dan honderd landen is ondertekend. Voor Nederlandse banken en pensioenfondsen geldt een verbod om in bedrijven als Hanwha te investeren.

Populair

De provincies Groningen en Drenthe organiseren gezamenlijke inkoopacties voor zonnepanelen en boilers. Duizenden inwoners hebben afgelopen jaar een brief gehad of ze daaraan mee willen doen. Bij de keuze uit zonnepanelen worden ook die van Q-Cells aangeboden. Die zijn het populairst.

De provincie Groningen zegt in een reactie verrast te zijn over de link tussen zonnepanelen en clusterbommen. Groningen wil dat de zonnepanelen van Q-Cells niet langer worden aangeboden in het gezamenlijke inkoopprogramma. De provincie Drenthe zegt dat het bedrijfsonderdeel dat zonnepanelen maakt een eigenstandige onderneming is die losstaat van de tak van Hanwha die clusterbommen produceert. De provincie is niet van plan haar beleid te wijzigen.

Ook de Bank Nederlandse Gemeenten en Triodos Bank investeren in zonneparken met panelen van Q-Cells. Triodos laat weten dat ze Hanwha opnieuw zal analyseren.